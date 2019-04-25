«Справляюсь ли я с ролью главного тренера? Да!». Кононов после 0:3 в Туле

Казалось, что впечатлительный Кононов после такого поражения может подать в отставку прямо на пресс-конференции. Однако этого не произошло. Главный тренер «Спартака» спокойно отвечал на вопросы, строил какие-то планы на будущее и обещал исправиться. Но ближе к концу общения с журналистами у него всё-таки сдали нервы.

Вместо бесковского футбола – дворовый. «Спартак» разгромлен в Туле Кононов унижен. Теперь вместо него можно назначать Черевченко.

— Кто главный виновник такого поражения? Показалось, что у команды совсем не было огня в глазах…

— Виновата вся команда, но, конечно же, главный тренер несёт ответственность за игру и результат. Я её с себя не снимаю. У нас сегодня были проблемы в первую очередь до игры, из-за травм не играли три футболиста — Жиго, Рассказов и Адриано, линия защиты вышла в обновленном состоянии — Айртон справа, Гапонов дебютировал. В таких сочетаниях мы действовали впервые. Поэтому на первых минутах позиционно играли неудачно в нескольких эпизодах и сразу же получили два гола. А потом и третий до перерыва.



— Можно ли сказать, что «Арсенал» сейчас играет и побеждает на вашем багаже?

— Я вообще не понимаю слово «багаж». Да, определенный период времени я тут работал, можно сказать, что собирал этих футболистов. Но этим мы занимались сообща, вместе с клубом. А сегодняшняя игра — это уже успех нового тренера, который сегодня проделал замечательную работу.



— В чем отличие вашего осеннего «Арсенала» и нынешнего?

— Сегодняшний играет прагматичнее. В том смысле что отдает территорию сопернику и проводит контратаки. При мне мы действовали немного выше, соответственно случались матчи, где мы пропускали мячи. Но тогда команда только-только начинала свой путь.



— Вам не будет грустно, если «Арсенал» по итогам сезона заберётся выше «Спартака»?

— Не хочу загадывать, кто окажется ниже или выше. Я ни о чем не жалею.



— Весна получается чудовищной: нет игры, провалы в физике, поражения…

— (Перебивает). Послушайте, сегодня «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы сейчас навешиваете на уши лапшу, что у нас всё плохо. Бывают матчи, где команда проигрывает с таким счётом, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае, я хочу сказать, что будем биться до конца в оставшихся турах. А как получится — посмотрим по результатам. Весь негатив, который вылился на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы каждую последующую игру играть и побеждать.

— Как считаете, на данный момент вы справляетесь с ролью тренера московского «Спартака»?

— Да! – сказал, встав с кресла, Кононов и покинул зал для пресс-конференций.

Черевченко: настраивать команду не нужно, это ведь не гитара

— Ожидали, что настолько все легко получится и «Спартак» не создаст каких-либо проблем? – спросили тренера «Арсенала».

— Я бы не сказал, что получилось легко. Никогда не бывает просто. Много эмоций оставили — как тренер, так и футболисты. Ребята сделали то, что и должны были, выполнили установку. Хочу ещё раз поблагодарить их — футболистов, это их победа, и болельщиков, которые пришли и поддерживали команду.



— В перерыве как-то приходилось успокаивать игроков, чтобы при 3:0 не бежали в атаку?

— Они опытные ребята. Поговорили в спокойном ключе, сказали, что счет комфортный, нужно просто грамотно действовать и ждать моменты.



— С Кононовым пообщались?

— Нет, не удалось. Сразу пошел в раздевалку к ребятам.



— После такой победы тяжело будет настраиваться на следующий матч?

— Её не надо настраивать, это же не гитара. Не думаю, что ребят захлестнет эйфория. Повторю, они все опытные.