Кто такой Руслан Малиновский, который близок к переходу в «Спартак»

По информации «Чемпионата», красно-белые ведут переговоры с «Генком» о трансфере 26-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского. Вероятность того, что сделка состоится, на сегодня достаточно высока.

Воспитанник «Шахтёра», звезда «Генка»

Малиновский – выпускник академии «Шахтёра». За главную команду он не играл, «горняки» трижды отдавали его в аренды – в «Севастополь», «Зарю» и «Генк». Последняя аренда закончилась полноценным выкупом прав на футболиста бельгийским клубом. В «Генке» Руслан с 2016-го (то есть с 22-летнего возраста), стал с тех пор одной из главных звёзд клуба и одним самых ярких футболистов всего чемпионата, а также превратился в стабильного игрока национальной сборной.

В текущем сезоне, в котором «Генк» борется за чемпионство (первое место и три очка отрыва от «Брюгге» за два тура до конца), Малиновский забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. По системе «гол+пас» он второй футболист команды после форварда Мбваны Саматты, у которого «23+5». Пару недель назад «Лига Жюпилер» провела голосование на звание лучшего футболиста сезона. В опросе участвовали игроки всех клубов. Победу одержал полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен (361 балл), а второе место занял как раз Малиновский (348).

Агент – Вадим Шаблий

Официальным представителем Малиновского является Вадим Шаблий, которого в одно время называли также агентом главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Правда, сам Кононов категорически опроверг эту информацию на первой же пресс-конференции.



Любопытно, что сам Шаблий в марте уже высказывался на тему потенциального трансфера Малиновского. В интервью «Спорт-Экспрессу» он признал интерес красно-белых к игроку, но заявил, что не отдаст игрока в «Спартак», как и любой другой российский клуб, поскольку считает, что тот должен играть в одном из трёх ведущих чемпионатов Европы.

Убойная левая нога и отличные физические данные

Нынешний Малиновский – безусловное усиление для «Спартака». Он универсален, может сыграть на любой позиции в средней линии – и опорником, и в роли «бокс-ту-бокс», и инсайдом при 4-3-3, и атакующим хавбеком. У Руслана отличные физические данные, классная скорость и просто убийственная левая нога.

Мощный и поставленный удар – главное качество Малиновского. В среднем он наносит 2,9 попытки за матч (1,1 точных), подавляющее большинство из них – с дальнего расстояния. Однако и ассистент из него сильный, он умеет разрезать оборону проникающим пасом в штрафную и отменно исполняет «стандарты». Именно с угловых украинец выполнил половину своих результативных передач.



Также Малиновский здорово чувствует себя при прессинге соперников, умеет разворачиваться за счёт резкости и работы корпусом и выходить из-под опеки. Не боится играть в одно-два касания, в том числе выполнять скрытые передачи пяткой или внешней стороной стопы.

20 матчей за сборную Украины

Гражданство Руслана – тот самый момент, который смущает сильнее всего. Малиновский в самом расцвете, в последние три года он неизменно получает вызов в сборную, пользуется доверием Андрея Шевченко. Всего он провёл за национальную команду 20 матчей и забил два гола.



А как в случае трансфера в российский клуб может измениться отношение к нему на родине и со стороны футбольной федерации, всем предельно ясно. Ракицкий, к примеру, несмотря на свой высокий уровень игры в «Зените», вызовы от Шевченко получать перестал.

Интерес из Италии

Другой смущающий фактор – повышенный интерес к Малиновскому из Европы. Его сватали в «Рому» и «Милан» ещё полгода назад (поговаривали, что в Риме очень хотят видеть украинца), а если принять во внимание высокий уровень игры в последнее время, количество претендентов должно лишь увеличиться. Сам Руслан не скрывал, что желает попробовать себя в Англии. Согласно transfermarkt.de, стоимость Малиновского составляет 10 миллионов евро. «Генк» вполне может запросить больше.



Однако сразу два наших источника подтверждают, что переговоры между «Спартаком» и бельгийцами продвинулись далеко. Так что всё может случиться в любой момент. И если трансфер состоится, красно-белых нужно будет поздравить с очень качественным новичком.