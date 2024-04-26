Дмитрий Карсаков: матч ЦСКА — «Спартак» разочаровал, невкусно

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о ничейном результате в московском дерби армейцев со «Спартаком». Игра проходила вчера, 25 апреля, и завершилась со счётом 0:0.

«Матч ЦСКА — «Спартак» разочаровал. Ждёшь дерби, ждёшь даже не результата, а чего-то определённого — атмосферы или хотя бы игры интересной. Невкусно, что с одной стороны, что с другой. Бывает, что сыграют вничью и все радостные ходят, вспоминают, а здесь даже вспомнить нечего.

Насчёт судейства всё неоднозначно. Я считаю, что в этом матче пенальти можно было бить как в ворота «Спартака», так и в ворота ЦСКА. Мойзеса могли и удалить. Возможно, судья посчитал, что это дерби, и поэтому не захотел удалять. Решение на усмотрение судьи. Хотя сейчас очень много видеомоментов с этим эпизодом, где видно со многих повторов, что опасная игра. Ещё была спорная ситуация со штрафным — правильно ли, что Дуарте дали жёлтую? Думаю, что красной не надо было давать, жёлтой было достаточно», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.