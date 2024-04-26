Генсек РФС объяснил, почему возбудил дело в комитете по этике из-за шутки Безрукова

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал открытие дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Шутка – это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчёт, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань. После майских будет заседание комитета по этике, в этом надо разобраться, потому что такая шутка бросает тень на «Рубин», на «Краснодар». Медведев и жест в адрес «Спартака»? Там разбиралась РПЛ. Вопрос был исчерпан удалением записи», – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.