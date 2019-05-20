Бэйл близок к забастовке. Он скандалит и требует с «Реала» 51 млн евро

Что случилось?

У «Реала» всё плохо. Мадрид пережил один их худших сезонов в новейшей истории, закончил его так же бесславно, как и провёл. Накануне команда Зинедина Зидана проиграла дома «Бетису» со счётом 0:2, потерпела 12-е поражение в чемпионате и отстала от «Барселоны» по итогам чемпионата на чудовищные 19 очков. Это антирекорд для «Реала» — никогда раньше дистанция в таблице до извечного конкурента не была для Мадрида столь огромной.

Впрочем, про этот сезон можно было забыть уже давно – закончился для Мадрида он не вчера, а намного раньше. Сейчас главное – разобраться с будущим и постараться подготовить почву для рывка наверх и возвращения прежнего уровня. А вот с этим у «Реала» есть как минимум одна критическая проблема. Проблема по имени Гарет Бэйл.

Бэйла покупали за рекордные деньги. Сейчас он никому не нужен Но в Мадриде знают, как избавиться от футболиста.

Вчера валлиец пропустил третий матч подряд. Если перед «Вильярреалом» и «Реал Сосьедад» Зидан показательно не включал его в заявку, то перед последним туром всё же включил. Однако промариновал все 90 минут на скамейке. Разочарованный Бэйл не выдержал и устроил своеобразный демарш: после финального свистка, когда команда пошла к трибунам поблагодарить болельщиков за сезон, он отправился прямиком в раздевалку. Не проронив ни слова.



— Почему я не выпустил Бэйла? Потому что рассчитывал на других игроков сегодня, — сказал на пресс-конференции Зидан. – Если футболист не вписывается в команду, мне приходится искать варианты, работающие лучше всего. Так что сегодня в игру вошли другие (Асенсио, Иско и Лукас Васкес). Ничего больше. Не знаю, что случится дальше, но я должен принимать решения. Да, Гарет много выиграл здесь, но нужно жить не прошлым, а сегодняшним днём и будущим.

Бэйл официальных комментариев не давал. Однако издание Radioestadio передало его слова, якобы сказанные в раздевалке партнёрам.



— У меня осталось три года по контракту, — сказал Гарет. – Если они хотят, чтобы я ушёл, им нужно заплатить мне по 17 млн евро за каждый сезон. Если они не сделают этого, я останусь здесь. И если придётся играть в гольф всё это время, буду играть в гольф.

Заметим, что опровержения ни от Бэйла, ни от его агента не последовало. Другое зарубежное издание – Independent – в свою очередь опубликовало слова Зидана: «Даже если бы у меня была четвёртая замена, я бы всё равно не выпустил Бэйла на поле». Но эту фразу уже успели назвать фейковой новостью.

Почему «Реал» хочет сбросить актив?

Всё очень просто: Мадрид застыл в ожидании кардинальной перестройки состава, и летом ему потребуется очень много денег. Испанские СМИ уже назвали фамилии футболистов, от которых хочет избавиться Зидан. Это Кейлор Навас, Серхио Регилон, Хесус Вальехо, Тео Эрнандес, Дани Себальос, Хамес Родригес, Мартин Эдегор, Браим Диас, Матео Ковачич, Оскар Родригес, Борха Майораль и, конечно же, Бэйл. Продажа валлийца, который в последние годы играет очень неровно, постоянно получает травмы и имеет давние конфронтации с Зиданом, — приоритетная задача «Реала» перед летним окном. Успешный трансфер позволил бы клубу получить крупную сумму (или хотя бы покрыть большую часть) на покупку звёздного новичка (Погба, Азара, Мбаппе) и облегчил бы жизнь в условиях финансового фэйр-плей.

Кому нужен валлиец?

Однако выгодно избавиться от Бэйла не так-то и просто. Никакой очереди из потенциальных покупателей за футболистом не выстраивается. Все понимают, что в июле валлийцу стукнет уже 30, с годами он не становится быстрее, стабильнее и здоровее (мягко говоря), а ожидания по зарплате у него всё ещё очень велики. 17-20 млн евро, которые получает Гарет в Мадриде, смущают всех претендентов. Теоретически «Реал» мог бы пойти на снижение суммы трансфера (и тогда новый клуб освободил бы бюджет на зарплату), но благотворительностью в «Реале» заниматься не хотят.



Ходили слухи об интересе к Бэйлу из Англии – в частности, со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», где Гарет и превратился в суперзвезду. Однако даже напичканные телевизионными миллиардами представители Премьер-Лиги не торопятся вкладывать средства в стремительно обесценивающегося футболиста. Видимо, у Гарета будет два варианта: продолжать играть на топ-уровне, но пойти на снижение зарплаты, или сохранить деньги, но уехать куда-нибудь в Китай.



Хотя вариант с игрой в гольф за 17 млн евро в год тоже смотрится неплохо.