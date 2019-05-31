«Спартак» интересуется Комличенко? Очень сомнительный трансфер

Не так просто пройти мимо магической результативности Николая Комличенко, венцом которой стал исторический чешский рекорд – 28 голов по итогам чемпионата! Он выдал самый мощный сезон в карьере, получил награды как лучший форвард и лучший легионер, и неудивительно, что российские клубы продолжают пристально следить за ним, прицениваться и примеривать в свои составы.

Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто Наш парень.

На днях в очередной раз появилась информация об интересе со стороны «Спартака». Ей можно доверять, поскольку красно-белых поджимает ситуация. Они остались без богатых вливаний от Лиги чемпионов, но хотят строить новую команду. Летом клуб с высокой долей вероятности продаст одного из сегодняшних нападающих – Луиса Адриано или Зе Луиша, чтобы получить сумму на новичков. А взамен потребуется новый форвард. Более дешёвый, но молодой и с потенциалом роста. А если получится ещё и без потери качества – настоящая удача.

Комличенко в этом плане смотрится отличным вариантом. Молодой? Вполне. 24 года – время для расцвета. Дорогой? Да не то чтобы очень, всё-таки в Чехии играет, а не в большой футбольной Европе. Забивной? Ещё какой! Также в плюсы можно записать менталитет, паспорт с двуглавым орлом, статус начинающего сборника – Черчесов пусть и не сразу, но обратил на него внимание.

«Хочу вернуться в «Краснодар» конкурентом Смолова» В 5-м туре группового этапа ЛЕ «Слован» разгромил «Карабах». Главным героем стал российский нападающий Николай Комличенко, оформивший дубль.

Но не всё так просто. Есть как минимум три причины сомневаться в целесообразности этого потенциального трансфера.

Нынешний сезон – норма или аномалия?

Оставим за скобками успехи в «Краснодаре-2», всё-таки речь идёт о футболе низшего уровня, и рассмотрим исключительно два последних сезона, которые Комличенко провёл в Чехии. Прошлый, правда, вышел половинчатым – Николай сначала потратил время на адаптацию, потом несколько раз пропадал из заявки по причине травм и дисквалификаций (однажды пропустил даже шесть игр подряд) и набрал суммарно 1015 минут. В три раза меньше, чем в новом чемпионате.

Однако 1015 минут – это тоже время, и по нему можно с уверенностью сказать, что настолько крутым год назад Комличенко не был. Он забил всего четыре гола (254 минуты на гол, сейчас – 101), да и бил по воротам куда реже (51 минута на удар тогда, 32 – сейчас). Важно признать, что на свои 28 голов Комличенко полностью наиграл, расхождение с суммарным xG – несущественное, поэтому об исключительном везении, накрывшем вдруг нападающего, говорить нельзя. При фарте и более высокой реализации он мог бы со своими 89 ударами намолотить гораздо больше.

Сезон-2018/19 Сезон-2017/18 Матчи (минуты) 31 (2828) 19 (1015) Голы 28 4 Голевые передачи 7 1 Удары (точные) 89 (43) 20 (12) Ожидаемые голы xG 25,57 3,28 Пенальти (реализованные) 11 (9) -

Итого имеем резкий скачок эффективности в одном конкретном сезоне. Пока это не системный показатель, а единичный, не получивший подтверждения. Большие клубы из Европы в таких случаях часто не рискуют, а продолжают наблюдение и лишь по итогам второго-третьего сезонов принимают решение. Да, иногда приходится переплачивать: цена на футболиста после одного мощного года и после двух может различаться.



Удел российских клубов, не обсыпанных с головы до ног миллионами евро, — рисковать и пытаться играть на опережение. Сейчас цена на Комличенко будет на порядок выше, чем могла быть год назад, но всё-таки вряд ли смертельно неподъёмной. И тут мы плавно переходим к вопросу: а есть ли предпосылки, что Комличенко в «Спартаке» окажется таким же эффективным?

Типология голов

Красно-белым после отъезда Промеса, а также в случае ухода Зе Луиша или Луиса Адриано будут нужны не просто неплохие нападающие. Им потребуются один-два индивидуально сильных атакующих футболиста, которые умеют делать разницу в своих зонах: убегать на скорости (сейчас быстрых футболистов в команде не осталось), обыгрывать один в один (опять же, мало кто способен делать это стабильно), брать на себя инициативу (та же история), бить из сложных позиций (умеет только Фернандо).



Соответствует ли хотя бы одному из этих критериев Комличенко? Есть большие сомнения. Николай образца нынешнего сезона имеет превосходное голевое чутье, позволяющее ему всё время оказываться в нужных точках и вкатывать мяч в пустые ворота. Он отменно открывается – что под разрезающий пас из глубины, что под прострелы, отсюда большое количество голов забито им после выходов один на один или одним касанием после фланговых передач. И, конечно же, пенальти. Аж девять мячей забиты им с помощью 11-метровых. Две попытки при этом Николай ещё и смазал.

Для наглядности – графическое отображение всех ударов и голов Комличенко в сезоне. Активности за пределами штрафной – минимум. Шесть результативных ударов (и ещё четыре нерезультативных) – из пределов вратарской, притом что весь «Спартак» нанёс из этой зоны только 13 попыток. А суммарно из форвардов РПЛ по количеству всех ударов выше Комличенко только Чалов (98 за 30 игр). У Классона – 86, Бикфалви – 80 (треть – из-за штрафной), Вандерсон – 77, Панченко – 76, Влашич – 75, Дзюба – 65, Ткачев – 65. У спартаковцев Зе Луиша и Луиса Адриано – 51 и 22 соответственно.

Так что есть подозрение, что в России Комличенко, не обладающий ни дриблингом, ни дальним ударом, ни высоким прыжком (головой он практически не бьёт, только если без борьбы), выйдет на сопоставимый уровень количества ударов. Всё-таки помощи от партнёров предвидится меньше, чем в «Младе» — оборонительное сопротивление в чемпионате России в разы выше, а уровень организации игры «Спартака» на сегодня не позволяет нападающим добираться до вратарской по три раза за игру.

Недостатки, критические для футбола Кононова

Помимо отсутствия дриблинга и нехватки скорости Комличенко слабо смотрится в подыгрыше. Он испытывает проблемы с техникой, возится с мячом, заурядно играет в одно-два касания, что Кононову, говорят, очень нужно. Если Дзюба при своих габаритах пластичный и достаточно техничный, то Комличенко – тяжеловатый, не так хорошо работает, находясь спиной к чужим воротам, да и корпусом пользуется весьма средне.

И, наконец, для высокого прессинга (мы же снова говорим об идеализированном стиле Кононова) Комличенко – спорный нападающий. Если Зе Луиш в лучшей форме гоняет защитников по 90 минут, то Николай не обеспечивает нужной интенсивности движения в первой линии. Не хватает ни агрессии в единоборствах, ни подвижности.



Вне всяких сомнений, Комличенко очень сильный завершитель. Но над его приобретением стоит задуматься командам, у которых есть хотя бы какая-то выстроенная игра. «Спартаку» же сейчас правильнее бросить ресурсы на других кандидатов. Комличенко вряд ли выведет красно-белых на новый уровень.