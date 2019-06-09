Не щадя карлика. Эта сборная бьётся за матушку-Русь!

Сан-Марино, прости, ты просто попал под каток.

Об этом матче быстро забудут и будут вспоминать лишь тогда, когда на пути сборной России появятся новые карлики. Поэтому важно насладиться моментом здесь и сейчас, ведь мы стали свидетелями самого настоящего исторического события – пал рекорд результативности сборной. Хотя важнее не счёт, а тот настрой, который продемонстрировали российские футболисты. Вы просто не могли не заметить эти горящие глаза, которые жаждали крови.

Надо отдать должное сборной Сан-Марино, которая сдерживала натиск россиян 25 минут. Но ощущение неизбежного разгрома только нарастало, потому что футболисты вышли на поле не побеждать на классе, как это не раз бывало прежде, а биться, сражаться, отдавать всё без остатка – за страну, за матушку-Русь! 44:0 по ударам в сторону ворот — когда в последний раз такое происходило на столь высоком уровне?

Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.

Главным героем встречи большинство справедливо назовут Артёма Дзюбу – автора покера, капитана, символа команды, её душу и сердце. Кстати, он единственный, кто после игры остановился пообщаться с журналистами. Спасибо! Но есть и альтернативный герой — каждый из 42 тысяч болельщиков, которые пришли на красавец-стадион и очень активно поддерживали команду. Саранские фанаты заслужили десять баллов из десяти.

Банер болельщиков сборной России Фото: РИА Новости

Даже выбежавший на поле охотник за славой смотрелся очень гармонично. Конечно, он был не столь ярок, как Кинси Волански, но ему и кувыркавшимся сотрудникам службы безопасности удалось позабавить публику. Отдельное спасибо ему за то, что он не стал полностью копировать поступок модели и не облачился в купальник.

Артёим Дзюба отбивает у стюардов болельщика Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»

Также следует отметить организаторов, которые приготовили несколько сюрпризов, таких как выступление народных ансамблей, а также камеру поцелуев в перерыве. Кроме того, вокруг стадиона прибрались, заменили проржавевшие решётки, установили подсветку на фонтаны. Немного расстроил запах канализации, появившийся на стадионе в самом конце матча. Но надо отметить, что в прежние дни зловония были гораздо хуже, — значит, вопрос решается.



После матча осталось стойкое ощущение, что сборной России всё по плечу. Важно лишь сохранить этот настрой, который, убеждён, сегодня мог бы позволить обыграть не только Сан-Марино, но и любую другую команду. Следующий в списке – Кипр, который стоит значительно выше Сан-Марино в рейтинге ФИФА. Но Россия не имеет права выдавать серый матч после такого пиршества.



Ну а санмаринцам хочется пожелать успехов в других играх. Видно, что ребята стараются. Они вполне способны зацепиться за очки в этом отборочном цикле.