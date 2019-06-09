Не щадя карлика. Эта сборная бьётся за матушку-Русь!

Сан-Марино, прости, ты просто попал под каток.
Об этом матче быстро забудут и будут вспоминать лишь тогда, когда на пути сборной России появятся новые карлики. Поэтому важно насладиться моментом здесь и сейчас, ведь мы стали свидетелями самого настоящего исторического события – пал рекорд результативности сборной. Хотя важнее не счёт, а тот настрой, который продемонстрировали российские футболисты. Вы просто не могли не заметить эти горящие глаза, которые жаждали крови.
Надо отдать должное сборной Сан-Марино, которая сдерживала натиск россиян 25 минут. Но ощущение неизбежного разгрома только нарастало, потому что футболисты вышли на поле не побеждать на классе, как это не раз бывало прежде, а биться, сражаться, отдавать всё без остатка – за страну, за матушку-Русь! 44:0 по ударам в сторону ворот — когда в последний раз такое происходило на столь высоком уровне?
Главным героем встречи большинство справедливо назовут Артёма Дзюбу – автора покера, капитана, символа команды, её душу и сердце. Кстати, он единственный, кто после игры остановился пообщаться с журналистами. Спасибо! Но есть и альтернативный герой — каждый из 42 тысяч болельщиков, которые пришли на красавец-стадион и очень активно поддерживали команду. Саранские фанаты заслужили десять баллов из десяти.
Даже выбежавший на поле охотник за славой смотрелся очень гармонично. Конечно, он был не столь ярок, как Кинси Волански, но ему и кувыркавшимся сотрудникам службы безопасности удалось позабавить публику. Отдельное спасибо ему за то, что он не стал полностью копировать поступок модели и не облачился в купальник.
Также следует отметить организаторов, которые приготовили несколько сюрпризов, таких как выступление народных ансамблей, а также камеру поцелуев в перерыве. Кроме того, вокруг стадиона прибрались, заменили проржавевшие решётки, установили подсветку на фонтаны. Немного расстроил запах канализации, появившийся на стадионе в самом конце матча. Но надо отметить, что в прежние дни зловония были гораздо хуже, — значит, вопрос решается.
После матча осталось стойкое ощущение, что сборной России всё по плечу. Важно лишь сохранить этот настрой, который, убеждён, сегодня мог бы позволить обыграть не только Сан-Марино, но и любую другую команду. Следующий в списке – Кипр, который стоит значительно выше Сан-Марино в рейтинге ФИФА. Но Россия не имеет права выдавать серый матч после такого пиршества.
Ну а санмаринцам хочется пожелать успехов в других играх. Видно, что ребята стараются. Они вполне способны зацепиться за очки в этом отборочном цикле.
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