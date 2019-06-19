Влашич остаётся на 5 лет. Как Гинер это делает?

Один из главных вопросов нынешнего межсезонья для болельщиков ЦСКА звучал так — останется ли в команде Никола Влашич?
Хорват пришёл в клуб в начале прошлого сезона, моментально влился в состав и стал одним из лидеров команды. Но чем ближе был финиш сезона, тем меньше оставалось шансов сохранить хорвата. Во всяком случае, ощущение было таким.
Получивший травму Влашич уехал из расположения ЦСКА ещё до официального окончания сезона, и были мнения, что уже не вернётся. Сообщалось, что «Эвертон», которому принадлежат права на футболиста, хочет получить за Влашича € 13,5 млн. ЦСКА заинтересован в продлении сотрудничества с футболистом, однако не готов заплатить за него указанную сумму.
Говорили, что «Эвертон» не прочь вернуть игрока, что есть интерес «Бешикташа» и «Ньюкасла».
Затем бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, что полузащитник хотел бы продолжить выступление за московский клуб.
«Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь ещё на один-два года. Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА», — передал слова Олича «Р-Спорт».
Тончи Мартич, агент Влашича, прокомментировал возможный переход в московский клуб на постоянной основе.
«ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
По нашей информации, «армейцы» были готовы заплатить за Влашича £ 12 млн (около € 13,4 млн). И вот — сделка состоялась. Хорват подписал контракт с московским клубом на пять лет.
Подробности сделки пока не разглашаются.
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