А ведь все были уверены, что хорват уйдёт.

Влашич остаётся на 5 лет. Как Гинер это делает?

Один из главных вопросов нынешнего межсезонья для болельщиков ЦСКА звучал так — останется ли в команде Никола Влашич?

Хорват пришёл в клуб в начале прошлого сезона, моментально влился в состав и стал одним из лидеров команды. Но чем ближе был финиш сезона, тем меньше оставалось шансов сохранить хорвата. Во всяком случае, ощущение было таким.

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Получивший травму Влашич уехал из расположения ЦСКА ещё до официального окончания сезона, и были мнения, что уже не вернётся. Сообщалось, что «Эвертон», которому принадлежат права на футболиста, хочет получить за Влашича € 13,5 млн. ЦСКА заинтересован в продлении сотрудничества с футболистом, однако не готов заплатить за него указанную сумму.

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Говорили, что «Эвертон» не прочь вернуть игрока, что есть интерес «Бешикташа» и «Ньюкасла».

Затем бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, что полузащитник хотел бы продолжить выступление за московский клуб.

«Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность. Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь ещё на один-два года. Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и тренер сборной стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА», — передал слова Олича «Р-Спорт».



Тончи Мартич, агент Влашича, прокомментировал возможный переход в московский клуб на постоянной основе.



«ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По нашей информации, «армейцы» были готовы заплатить за Влашича £ 12 млн (около € 13,4 млн). И вот — сделка состоялась. Хорват подписал контракт с московским клубом на пять лет.

Подробности сделки пока не разглашаются.