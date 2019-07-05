«Святой» Георгий. Воля фанатов «Спартака» исполнена, Джикию назначат капитаном

— Выборов капитана не будет. Я буду назначать сам, — сказал Олег Кононов после игры с «Краснодаром» на Кубке ПариМатч Премьер. Но болельщики тут же заметили несоответствие.

Ведь отвечая на мой вопрос перед турниром, главный тренер «Спартака» заявлял, что голосование пройдет в последние дни австрийского сбора. Получается, руководство опять всех обмануло? Или, напротив, приняло гибкое и верное решение?



Вторая версия выглядит куда справедливее.



Во-первых, предыдущие выборы при Массимо Каррере закончились скандалом. И пусть слухи о том, что Денис Глушаков влиял на голосование, получили опровержение, но в эпоху фейков ложная информация куда проще закрепляется в умах аудитории. Сейчас же Кононов берет ответственность на себя, избавляя команду от дополнительного стресса.

Во-вторых, обновленный состав «Спартака» чуть ли не на половину состоит из молодых россиян. И при должном рвении голосование уже сегодня могло запросто сложиться в пользу Ломовицкого, Рассказова или Бакаева. Зелимхан, к слову, был не только лучшим в своей команде на турнире, но оказался единственным футболистом, остановившимся перед журналистами после поражения от «Краснодара», дав вполне четкий и лидерский комментарий. Еще несколько таких матчей и небезразличных слов, и выбор в его пользу никого бы не удивил – ведь в Европе есть модный пример Матейса де Лигта из «Аякса».

В-третьих, решение неустоявшегося или проблемного коллектива часто может идти вразрез со стратегией развития клуба – и этот вариант мог бы усложнить взаимодействие между игроками, тренером и руководством. Например, в прошлом году Каррера обещал Промесу повязку, но вернулся к выборной системе, в которой, к его удивлению, победил даже не Джикия, а конфликтовавший с тренером Глушаков.



Так что в данном случае отмена выборной системы в «Спартаке» выходит из категории лжи и выглядит вполне разумным решением.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тема назначения капитана и ассистентов, безусловно, дискуссионная. Логичным выглядит вариант, при котором полномочия в команде получат опытные российские футболисты, железно выходящие в основном составе, а также один представитель легионеров. Таким образом, капитаном станет Георгий Джикия, первым ассистентом – Роман Зобним, а вторым – Фернандо (если он не уедет в Китай) или Луис Адриано. Также велика вероятность, что вторым ассистентом станет один из ветеранов: Андрей Ещенко или Артём Ребров.

И если с позициями «вице» все примерно понятно, то к главному лидеру есть вопросы. Да, Джикия обладает мощной поддержкой фанатов, ярко играет в футбол и активно ведет себя внутри коллектива. Он — главный шутник и приколист и, в общем, человек, создающий позитивную атмосферу.



Однако роль капитана подразумевает под самой и куда менее приятные функции.

Фото: «Чемпионат»

Так, в течение последнего сезона Георгий 17 раз появлялся на поле с повязкой, но ни разу открыто не взял на себя ответственность за результат или за ситуацию внутри команды. Он не выходил к прессе после матчей, не закрывал своей спиной игроков или тренера, а также не реагировал на выступления болельщиков против целой группы игроков.



Да, есть информация, что Джикия отдельно общался с фанатами — мы могли это понять в том числе и по неизменному баннеру: «Джикия — наш капитан», всегда располагавшемуся под перечеркнутыми восьмерками — но вряд ли это шло на пользу команде.



Сейчас же Джикия, понимая уважение публики и прессы, должен отвечать за ауру вокруг «Спартака», иногда рискуя собственной репутацией в угоду других игроков и тренера.



Не подойдёт для новой роли и формат балагура. Теперь Джикии придётся следить, чтобы игроки не сбавляли требования к себе, выдумывать формат объединения россиян и легионеров, а также решать многочисленные проблемы вечно недовольных чем-то партнеров.

«Про меня говорят гадости? И пусть». Луис Адриано — о хейте Егоров поговорил с главной звездой «Спартака»: о критике, Кононове и будущем команды.

Капитанство в «Спартаке» — не блажь. Это хоть и приятное для самооценки, но все равно большое бремя. И раз прежде брошенных под обстрел Глушакова с Комбаровым уже вынесли, то пока ещё «святому» Георгию нужно помнить, что совсем скоро шишки и обвинения повалятся на него.



Но если Джикия серьёзно относятся к лидерству и справится с ответственностью, то сможет совершить мощнейший прорыв как игрок и как профи. И у нас нет серьёзных причин сомневаться, что у Георгия все получится.