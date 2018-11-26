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Рауль Рианчо – о Глушакове и выборах капитана «Спартака»

Олег Лысенко
Фото: «Чемпионат»
Рианчо: пожалуйста, помогите «Спартаку»!
Рауль Рианчо рассказал, как на самом деле проходили выборы капитана «Спартака».
Футбол / РПЛ

Сегодня организованное фанатское объединение «Фратрия» выступило с официальным заявлением по поводу Дениса Глушакова. Оно попыталось разъяснить протестную по отношению к футболисту позицию и, в частности, рассказало, что при выборах капитана «Спартака» летом за Глушакова проголосовало 14 человек, из которых только два голоса принадлежало игрокам главной команды.

Первое интервью c Рианчо после отставки из «Спартака»
О Глушакове, 4-3-3 и, разумеется, Каррере.

Так ли было на самом деле? Действительно ли 12 голосов Денису отдали представители «Спартака-2»? Мы связались с бывшим помощником Массимо КаррерыРаулем Рианчо, который свою работу в «Спартаке» начал как раз с летнего подготовительного этапа. Испанский тренер убеждён: поступившая информация – ложь, а распространяют её люди, которым выгодна дестабилизация обстановки в клубе.

— Рауль, давайте с самого начала: кто участвовал в капитанских выборах?
— В голосовании принимали участие все игроки основы и несколько ребят из «Спартака-2», привлечённые к работе для повышения конкуренции в коллективе.

— Согласно официальной информации, в австрийском сборе принял участие 31 футболист. Сколько из них голосовали?
— 24-26 игроков.

— Голосование было тайным?
— Да, но, думаю, игроки представляли себе, кто за кого проголосует. Футболисты – не марионетки. Каждый из них – личность.

— Огласите результаты голосования, пожалуйста.
— Точных цифр не назову, не помню. Но итоговый расклад получился приблизительно такой: 14-15 голосов – за Глушакова, 5-6 – за Джикию, по 2 – за Сальваторе и Промеса.

— То есть информация о 12 юных дублёрах, якобы отдавших свои голоса Глушакову, не соответствует действительности?
— Ясно, что нет. Это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку». Они преследуют цель испортить атмосферу в клубе. Пожалуйста, помогите «Спартаку»! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду.

— О ком вы говорите? О самих болельщиках? Или о людях, которые еще совсем недавно влияли на процессы в клубе, но теперь лишены этой возможности?
— Олег, вы нейтральный и разумный человек. Сами можете догадаться, откуда исходит эта информация. Ещё раз подчеркну: выборы были абсолютно легитимными. В такие моменты всем неравнодушным к «Спартаку» надо объединиться и постараться снова стать большой семьёй.

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Старостин вряд ли хотел бы всё это видеть.
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