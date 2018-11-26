Рианчо: пожалуйста, помогите «Спартаку»!

Сегодня организованное фанатское объединение «Фратрия» выступило с официальным заявлением по поводу Дениса Глушакова. Оно попыталось разъяснить протестную по отношению к футболисту позицию и, в частности, рассказало, что при выборах капитана «Спартака» летом за Глушакова проголосовало 14 человек, из которых только два голоса принадлежало игрокам главной команды.
Так ли было на самом деле? Действительно ли 12 голосов Денису отдали представители «Спартака-2»? Мы связались с бывшим помощником Массимо Карреры – Раулем Рианчо, который свою работу в «Спартаке» начал как раз с летнего подготовительного этапа. Испанский тренер убеждён: поступившая информация – ложь, а распространяют её люди, которым выгодна дестабилизация обстановки в клубе.
— Рауль, давайте с самого начала: кто участвовал в капитанских выборах?
— В голосовании принимали участие все игроки основы и несколько ребят из «Спартака-2», привлечённые к работе для повышения конкуренции в коллективе.
— Согласно официальной информации, в австрийском сборе принял участие 31 футболист. Сколько из них голосовали?
— 24-26 игроков.
— Голосование было тайным?
— Да, но, думаю, игроки представляли себе, кто за кого проголосует. Футболисты – не марионетки. Каждый из них – личность.
— Огласите результаты голосования, пожалуйста.
— Точных цифр не назову, не помню. Но итоговый расклад получился приблизительно такой: 14-15 голосов – за Глушакова, 5-6 – за Джикию, по 2 – за Сальваторе и Промеса.
— То есть информация о 12 юных дублёрах, якобы отдавших свои голоса Глушакову, не соответствует действительности?
— Ясно, что нет. Это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят «Спартаку». Они преследуют цель испортить атмосферу в клубе. Пожалуйста, помогите «Спартаку»! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду.
— О ком вы говорите? О самих болельщиках? Или о людях, которые еще совсем недавно влияли на процессы в клубе, но теперь лишены этой возможности?
— Олег, вы нейтральный и разумный человек. Сами можете догадаться, откуда исходит эта информация. Ещё раз подчеркну: выборы были абсолютно легитимными. В такие моменты всем неравнодушным к «Спартаку» надо объединиться и постараться снова стать большой семьёй.