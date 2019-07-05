«У тренера всегда конфликт с руководством». Сёмин готовится брать Суперкубок

Московский «Локомотив» несколько дней назад вернулся в Россию с австрийского сбора, чтобы уже в субботу сыграть против «Зенита» в матче за Суперкубок России. За последние три сезона Юрий Сёмин взял для «Локо» три трофея, но Суперкубок последний раз приезжал в Баковку ещё в 2005 году, при том, что у «Локо» с того времени было четыре финала турнира.

Из-за этого в целом товарищеский кубок приобрел для игроков «Локомотива», судя по всему, почти принципиальный статус. Ведран Чорлука прямо сказал, что для него очень важно наконец выиграть этот трофей.



– Прошлый чемпионат России, кажется, только закончился. Вы успели соскучиться по футболу?

– Конечно, мы соскучились! Больше месяца прошло, а каждый из нас очень любит футбол, ждём завтрашний матч.



– Артём Дзюба обещает выиграть Суперкубок. Готовитесь к нему и «Зениту» как-то особенно?

– Готовимся к «Зениту», как к каждому сопернику. Важная игра и для нас, и для них, битва за трофей. Надеюсь, что выиграем у чемпионов России.



– Как оцените новичка Мурило?

– Очень хороший игрок по первому впечатлению. Только две игры с ним провели, но видно, что у него есть хорошие качества: единоборства, первый пас. Со временем может стать ещё лучше.



– Важно выиграть Суперкубок, который обычно не считают за серьезный трофей?

– Для меня важно выиграть Суперкубок, потому что я его уже трижды проигрывал. Надеюсь, завтра возьмём трофей. Думаю, игроки «Зенита» так же думают. Мы с ними уже однажды играли в Суперкубке, проиграли: я там пенальти «очень хорошо» пробил ещё. Но завтра нужно думать только о конкретной игре.

Мурило один из двух новичков «Локо» вместе с Живоглядовым, но вместе с основой сейчас тренируется большое количество молодых футболистов. Многие из них играли в контрольных матчах на сборе, а Никита Дорофеев забил в двух встречах. Впрочем, сегодня на открытой части тренировки ему в основном доставалось за неудобные передачи партнерам. После одной из них Рифат Жемалетдинов на ходу выдохнул: «Ох, епт». Но в итоге успел к мячу и подал на партнера куда точнее.



Юрий Сёмин выглядит максимально бодрым (будто было иначе), и после разминки зовет голкиперов присоединиться к основной команде зычным криком: «Вратари! Заур!». Но к журналистам главным тренер «Локомотива» вышел с небольшой бумажкой, которая оказалась списками игроков. С одной стороны травмированные, с другой – ушедшие из клуба этим летом. Семин перечислил всех и замолчал.



– Как самочувствие команды после сбора?

– Предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра сезона. У нас фактически новая команда, вы посмотрите, сколько игроков ушло с прошлого года. Михалик, Тарасов, Денисов, Фарфан, Фернандеш, Хвича. Ну, Фарфан не ушёл, но играть не может. Болен Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Ротенберг. Что касается травмы Кверквелии, то с прошлого сезона травмы ещё не вылечены. Кверквелия, Хёведес и Игнатьев пока только индивидуально занимаются.

Завтра много интересных моментов будет, я думаю. Это жизнь, это футбол, в котором что-то меняется, что-то приходит. Болельщики придут, поэтому мы должны быть в полной боевой готовности.



– Как вам Мурило?

– Он завтра будет играть, но его потенциал оценит игра. У нас очень серьёзный соперник, «Зенит» и в прошлом году был силён, а с такими новыми приобретениями стал ещё сильнее. Но это футбол, нам самое главное сыграть всем вместе, а не по отдельности. Нужно сыграть за наших болельщиков, тем более мы играем в Москве. Ну и привезти домой приз.



– Пенальти тренировать команда будет?

– Нет, даже тренировать это не будем. В принципе, я имею представление кто будет бить, но в матче могут быть изменения – вдруг игрока не будет или он будет себя не очень хорошо чувствовать. Кто будет бить пенальти я знаю, если он останется на поле до конца. Зря дополнительное время есть, зачем оно?

– Пока вы были в Австрии, все писали про ваш конфликт с руководством…

– У тренера всегда есть конфликт. Без конфликтов не бывает, потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать. Мысли, которые направлены на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла такую компанию, как РЖД: так как они наверху, мы тоже должны быть наверху. Поэтому всегда бывают рабочие ситуации, которые надо решать и все.

– Мог ли клуб сделать что-то, чтобы оставить Хвичу Кварацхелию?

– Вопрос не ко мне. Для меня уход Хвичи был очень неожиданным и неприятным, потому что мы полгода работали с ним, мы все видели, что это талантливый и интересный парень, который дальше может развиваться. Он бы и в этом году помог. Но что произошло — это не ко мне.



– Сколько новичков вы хотели бы в команду?

– Я бы хотел, чтобы новички были сильнее наших игроков. Нужно два-три человека. Надеемся на усиление. По Гилерме у нас одни планы – он наш лучший вратарь, без него нам очень сложно.



– Разрешения ситуации с Фернандешем ждёте?

– Конечно. Он наш образующий игрок, но как всё будет – не знаю.

В целом по той части тренировки, которая была открыта для журналистов (20 минут), можно было понять немного:



– Саба и Игнатьев действительно не занимаются в общей группе, хотя индивидуальная тренировка у них визуально казалась чуть ли не интенсивнее, чем у партнеров.

– Тренерский штаб ждет куда лучшей реализации моментов от команды. Даже на тренировках. В какой-то момент занятия Юрий Батуренко на все поле возмутился: «Уже пять минут не то, что голов – ударов в створ не было. Соберитесь!». И это в ситуации, когда команда отрабатывала прострел на ворота и удар без сопротивления защитников. С «Зенитом» так легко точно не будет.