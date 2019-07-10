Нашли крутое видео. Гилерме говорит, что никогда не уйдёт в «Спартак»

«Хочу закончить карьеру в «Локомотиве»

Вчерашняя встреча «Локомотива» с болельщиками получилась самой необычной и горячей из того, что доводилось видеть в последние лет 10. Фанаты выражали недовольство, получали ответы, а гендиректор Василий Кикнадзе раскрывал такие подробности, которые обычно держатся в тайне.

Но, пожалуй, самым ярким моментом стала речь вратаря «Локо» и сборной России по футболу Маринато Гилерме, который заявил, что в клубе его по-настоящему не ценят и предлагают контракт, который не удовлетворяет аппетитам человека, проведшего в клубе 12 лет.



«Хочу закончить карьеру в «Локомотиве», но не всё зависит от меня, к сожалению. Я считаю, что клуб должен прилагать усилия для человека, который играет за команду 12 лет. На данный момент я этого не вижу, как не видел и с Дмитрием Тарасовым. Он играл здесь почти 10 лет, но отношение к нему было неприятным».

Невероятная встреча «Локо» с болельщиками. Такого наш футбол ещё не видел Откровения про контракт Гилерме, деньги на трансферы и даже возможный суд.

У Гилерме предложение от «Спартака»?

Ответ Кикнадзе был не менее откровенным. Генеральный директор «Локомотива» заявил, что Гилерме хочет переманить другой московский клуб. И судя по всему, речь идёт о московском «Спартаке».



«Мы не готовы повторить предложение Гилерме от одного московского клуба. У него контракт до 31 декабря, но они просят отпустить его сейчас. Скорее всего, он останется до того срока, а потом уйдёт.



За те же деньги я в Европе могу взять хорошего вратаря. В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность. Предложили 1,9 млн и один плюс один по срокам, но то предложение повторить не можем».

Маринато Гилерме в гостях у "Чемпионата"

Я никогда не перейду в Спартак»!

А теперь самое интересное. Три года назад вратарь «Локо» приходил в редакцию «Чемпионата», где отвечал на самые различные вопросы. В числе прочих поднималась тема, есть ли клуб, в который Гилерме никогда и ни за что не перейдёт в своей карьере. Даже видео сохранилось!



«Это «Спартак». Я никогда туда не перейду! Почему? В первую очередь, из-за уважения к «Локомотиву» и его болельщикам».

По пути Дзюбы и Глушакова

Гилерме играет с огнём и в случае перехода в «Спартак» рискует получить яростный гнев со стороны фанатов сразу двух клубов. Как это было в случае с Артёмом Дзюбой, который будучи игроком «Спартака» заявлял, что никогда не перейдёт в «Зенит». Или как было с Денисом Глушаковым после его знаменитого интервью и фразы «Я ненавижу «Спартак».



Впрочем, ситуацию всё ещё можно спасти. Пойдут ли на это игрок и руководство «Локо» или же мы увидим новую мыльную оперу в российском футболе?