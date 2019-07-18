8 известных игроков, которые отсидели срок, а потом смогли вернуться в футбол

Александр Кокорин и Павел Мамаев не первые известные футболисты, которые отбывают наказание в тюрьме. Среди многих других были и те, кто сумел после заключения вернуться в игру. Кто-то доигрывал, а кто-то даже добился успеха.

1. Рене Игита

Изобретатель знаменитого «удара скорпиона» провёл в тюрьме семь месяцев, причём по очень серьёзному обвинению: соучастие в похищении человека. Это случилось в 1993 году, в разгар очередной колумбийской разборки между наркобаронами. Результатом конфликта между Пабло Эскобаром и Карлосом Молиной стало похищение дочери последнего. Вратарь сборной Колумбии был знаком с Молиной и лично доставил похитителям выкуп. Но потом оказалось, что за это он получил деньги – $ 64 тыс. Игита говорил, что не знал законов, поэтому согласился взять эти деньги. Но, получив вознаграждение, он, с точки зрения колумбийского суда, извлёк выгоду из похищения. То есть стал соучастником. И получил срок.



Из-за тюремного заключения Игита пропустил чемпионат мира в 1994 году. Но уже через год вернулся в сборную и в 1995 году, в товарищеском матче со сборной Англии, показал удар скорпиона.

2. Стиг Тёфтинг

Стиг Тёфтинг Фото: Peter Schatz/Bongarts/Getty Images

Возможно, вы помните этого низенького крепыша по прозвищу Газонокосилка. Стиг Тёфтинг был игроком старта в сборной Дании, принял участие в одном чемпионате мира и несколько лет провёл в «Гамбурге». Но запомнился он не техникой и пасом, а жёсткостью в борьбе. Это он однажды на тренировке сборной подшутил на Йеспером Гронкъяером так, что тот получил травму. К сожалению, Стиг любил подраться и за пределами поля. После вылета с ЧМ-2002 сборная отмечала завершение турнира в ресторане в Копенгагене. Тёфтинг поссорился с менеджером заведения и несколько раз ударил его по голове. На суде учли, что это был рецидив: Тёфтинг однажды уже получил наказание условно. Поэтому во второй раз его приговорили к четырём месяцам тюрьмы. После этого его клуб, «Болтон», расторг с ним контракт.



Выйдя на свободу, 33-летний Тёфтинг транзитом через Китай поиграл ещё в двух датских клубах и даже выиграл кубок – свой третий трофей в карьере. Правда, после этого он драться не перестал. После завершения карьеры он стал выступать на разогревочных боях перед боксёрскими поединками.

20 сентября 2011 года защитник «Баварии» Брено был госпитализирован из-за отравления угарным газом, которое он получил во время пожара, полностью уничтожившего его дом под Мюнхеном. Всеобщее сочувствие сменилось недоумением, когда в ходе расследования выяснилось, что сам Брено и поджёг дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В суде следствие доказало, что Брено устроил пожар не случайно, а с намерением получить полтора млн евро страховки. Поэтому он был осуждён на серьёзный срок: три года и девять месяцев. Отсидев на год меньше, он был досрочно освобождён и сразу вернулся в футбол. Там он поиграл два года в «Васко да Гама», приняв участие в 30 матчах. Но в 2018 году с ним не подписали новый контракт, и он остался без клуба.

Список правонарушений Бартона слишком велик, чтобы приводить его целиком. Разберёмся только с тем поступком, за который его отправили в тюрьму. 1 мая 2007 года 25-летний Бартон избил одноклубника по «Манчестер Сити» Усмана Дабо, и тот попал в больницу. Это дело рассматривалось долго, в одной инстанции Бартона оправдали, в другой признали виновным, но присудили условный срок. Пока длилось это дело, он снова поучаствовал в драке. В декабре 2007 года в центре Ливерпуля он глубокой ночью напал на человека возле бара. Согласно судебным показаниям, нанёс ему 12 ударов, в результате чего жертва потеряла сознание. Тогда же Бартон побил подростка, выбив ему несколько зубов. Его приговорили к полугоду тюремного заключения, но после двух с половиной месяцев Бартон вышел.

Тюрьма по ним плачет. Самые скандальные футболисты в истории Главарь «Банды психов», угонщик автобуса, публичный стриптизёр, а один даже сову убил – как их вообще на поле выпускали?

За «Сити» он больше не играл, но сразу же подписал контракт с «Ньюкаслом». Он получил дополнительную двухмесячную дисквалификацию от Федерации футбола Англии, отбыв которую, стал в «Ньюкасле» игроком основы. После заключения его карьера длилась ещё 10 лет.

Легенда и многолетний капитан «Арсенала» имел огромные проблемы с алкоголем. Он решил их уже в зрелом возрасте с помощью Арсена Венгера, который устроил в АПЛ революцию, в том числе безалкогольную.

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А в мае 1990 года 24-летний Адамс врезался на своём автомобиле в стену, когда уровень алкоголя в его крови превышал норму в четыре раза. Дело рассматривалось несколько месяцев, только в декабре ему был вынесен приговор: четыре месяца тюрьмы. Он отсидел два и был выпущен на свободу. Через несколько лет Венгер посоветует ему психолога, а ещё позже Адамс выпустит автобиографию, в которой расскажет, как победил алкоголизм. После тюрьмы он выиграл с клубом два чемпионата. В 2011 году на стадионе «Эмирейтс» была установлена его статуя.

Джермейн Пеннант Фото: Stu Forster/Getty Images

Ещё один англичанин в списке. Пеннант был достаточно талантлив, чтобы в 1999 году его пригласили в «Арсенал». Но в клубе быстро разглядели его проблемы с алкоголем и дисциплиной и отпустили в «Бирмингем». Во время аренды Пеннант был задержан полицией за рулём: в пьяном виде, без страховки и на фоне действующего запрета на вождение. Обычно в таким случаях в Англии дают условное наказание, но из-за рецидива Пеннант месяц провёл в тюрьме, а ещё два месяца – с электронным браслетом, сообщающим в полицию о его местонахождении. С этим браслетом он даже сыграл один матч в АПЛ, в апреле с «Тоттенхэмом». Руководство «Бирмингема» поддержало игрока в тот период, а по окончании сезона выкупило у «Арсенала» его контракт. В ходе дальнейшей карьеры Пеннант провёл три года в «Ливерпуле», потом играл в «Портсмуте», «Сарагосе», «Болтоне» и «Вулверхэмптоне». Правда, в конце карьеры он снова попал в скандал и был отчислен даже из любительского клуба. Причина: жена футболиста вела в интернете прямые трансляции своей интимной жизни с ним. И брала плату за просмотр.

7. Данкан Фергюсон

Данкан Фергюсон Фото: David Rogers/Allsport

Уникальный случай: Фергюсон получил срок из-за того, что случилось на поле. В апреле 1994 года, играя за «Рейнджерс», он ударил головой защитника соперников. Этот эпизод рассматривался не только футбольными инстанциями, но и в обычном суде, потому что был уже третьим случаем насилия со стороны Фергюсона за несколько месяцев. Его осудили, кажется, не за этот удар, а по совокупности: на три месяца заключения, которое он отбыл полностью. После этого Фергюсон закончил выступать за сборную Шотландии. Это был знак протеста: ему не понравилось, что в дополнение к тюремному сроку федерация выдала ему 12-матчевую дисквалификацию. Фергюсон долго добивался пересмотра решения, а потом решил отказаться от сборной. В то же время с клубной карьерой у него всё сложилось неплохо. После заключения он ушёл в аренду в «Эвертон», а потом перебрался туда окончательно. С перерывом на два года в «Ньюкасле» шотландец отыграл за «Эвертон» 10 лет.

8. Эдуард Стрельцов

Стрельцов в 20 лет попал в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч», но впереди, вместо карьеры потенциального лучшего игрока в мире, его ждала колония. В 21 год он был арестован по обвинению в изнасиловании трёх девушек. Хотя позднее они забрали обвинения, футболист был приговорён к 12 годам заключения. Стрельцов провёл в колонии пять лет и был освобождён по личному распоряжению Леонида Брежнева. Он вернулся в «Торпедо» в 28 лет, отыграл за клуб пять сезонов и дважды стал лучшим игроком СССР, а заодно и легендой «Торпедо».