Тюрьма по ним плачет. Самые скандальные футболисты в истории

История футбола знает немало красивых побед, эффектных голов и поступков в духе фэйр-плей. Однако не меньшее внимание болельщиков привлекают драки и скандалы, алкоголь и наркотики, жесткость и глупость в футбольном мире. В преддверии чемпионата мира мы вспоминаем десятку главных скандалистов среди игроков в футбол. Тех, кто дрался с фанатами и партнёрами по команде, беспробудно пил, нюхал кокаин, кусался и даже показывал голый зад.
Алкоголик из футбола
Звезда английского футбола Пол Гаскойн в 90-е годы был одним из самых популярных людей в Великобритании. Он превосходно играл в футбол, привлекая на стадион тысячи болельщиков. Особых успехов он добился вместе с шотландским «Рейнджерс», дважды став чемпионом. А ещё Гаскойн часто попадал в новости, совершая чудаковатые поступки. Однажды Пол угнал клубный автобус «Мидлсбро» и разбил его. В другой раз на презентации в «Лацио» попросил тишины и громко испортил воздух. Неоднократно шутил на камеру на темы ниже пояса. А после завершения футбольной карьеры начал спиваться. Пьянки до потери сознания, драки, заканчивающиеся в луже крови – всё это Газза, который с годами, похоже, не становится мудрее. Только старше.
Кантона и его удар
Ещё одна звезда футбола 90-х – Эрик Кантона – остепенился, став старше. Но истории о его буйном нраве в молодости поклонники футбола вспоминают до сих пор. И стычки с партнёрами по команде – меньшая часть подобных «приключений». Также Кантона швырял разорванной футболкой в судью и во всеуслышание обзывал главного тренера сборной Франции Анри Мишеля «мешком дерьма». Конечно, нельзя позабыть и самый яркий скандал в карьере француза: однажды он, покидая поле после удаления, поддался на провокацию фаната и полез на трибуну избивать его. Фотография футболиста, летящего ногой вперёд на болельщика, облетела все таблоиды. Эрику пришлось выплатить штраф и провести 120 часов на общественных работах.
Скандалы Бога
Диего Марадона влюбил в футбол тысячи людей по всему миру, но при этом раз за разом попадал в скандальную хронику. И если гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1990 года – это тема в большей степени футбольная, то пристрастие к кокаину, применение допинга, стрельба по журналистам из пневматической винтовки, погром в аэропорту – находки для жёлтой прессы. Впрочем, Диего с годами удалось побороть свой буйный нрав. Он лечился от наркозависимости, принимал участие в различных благотворительных мероприятиях. А на футбольном поприще добился некоторых успехов в роли тренера, работая в Аргентине и на Ближнем Востоке.
Великий провокатор
Итальянский защитник Марко Матерацци навсегда вписал своё имя в историю футбола, совершив знаменитую провокацию в финале чемпионата мира 2006 года. Зинедин Зидан ответил на оскорбления Марко ударом головой в грудь и был удалён, а Матерацци через час поднимал над головой кубок. Это, конечно, была не первая провокация от Марко. В 2003 году в ходе миланского дерби он донимал Андрея Шевченко – цеплял его, плевал, а в итоге нанёс удар в глаз. Через год Марко записал на свой счёт ещё две жертвы: побил в подтрибунном помещении защитника «Сиены», а игроку «Вильяреала» Сорину сломал нос мощным ударом кулака.
Главарь «Банды психов»
Если Матерацци порой воздействовал на соперника исподтишка, то Винни Джонс по прозвищу «Топор» никогда не стеснялся рубить соперников направо и налево. Этот малый прославился своей предельной жёсткостью на футбольном поле – его удаляли 12 раз, при этом однажды он едва успел провести на поле три секунды: тут же пошёл в грубейший подкат. Под стать Винни была и его команда: «Уимблдон» в 90-е называли «Бандой психов», и Джонс чувствовал себя в этой банде главным заводилой. Было в его карьере и футбольное «убийство» – жёстким подкатом он оборвал карьеру игрока сборной Англии Гэри Стивенса. А закончив с футболом Джонс неожиданно нашёл себя в кино – его роли стереотипных британских бандитов стали культовыми.
Убийство на поле
Футболист сборной Панамы Луис Морено в буквальном смысле совершил убийство на футбольном поле. Правда, игрок прикончил не своего соперника или зрителя, а обыкновенную сову, залетевшую на матч чемпионата Колумбии «Депортиво Перейра» – «Атлетико Хуниор». Морено пнул сову, словно мяч, она отлетела на три метра и через сутки умерла в ветеринарном центре. Ситуация усугубилась тем, что сова была талисманом команды соперника, поэтому Луис подвергся жёсткой обструкции ещё и со стороны фанатов «Атлетико». Сам Луис так и не смог объяснить, что побудило его совершить один из самых гнусных поступков в истории футбола.
Стриптиз для соперника
Английский футболист Джоуи Бартон по сравнению с Луисом Морено – просто пай-мальчик. Он хотя бы никого не убивал. Да, однажды затушил сигарету о глаз партнёра по команде по «Манчестер Сити» Джейми Тэнди. В команде не стали раздувать скандал, а выписали Бартону большой штраф. Более того, сам Тэнди впоследствии отсудил у Бартона 65 тысяч фунтов. А ещё один колоссальный штраф Джоуи получил после конфликта с болельщиками «Эвертона». Сначала он побил 15-летнего фаната «ирисок», а в довершение всего через неделю на предсезонном турнире ещё и показал толпе болельщиков свой обнажённый зад. И если за избиение он заплатил 120 тысяч фунтов, то стриптиз оказался практически безнаказанным.
Не пай-мальчик из России
В российском футболе столь харизматичных, ярких и агрессивных людей немного. Один из них – Игорь Денисов, в мае ставший чемпионом страны в составе столичного «Локомотива», но в заявку сборной России на чемпионат мира не попавший из-за конфликта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым – дело чуть не дошло до драки в душевой. Но и до этой истории Денисов никогда не был пай-мальчиком: в 2005 году он устроил разборки с милицией в клубе «Лукоморье» во время празднования своего 21-летия, подрался с инструктором автошколы на дороге и вступил в жёсткую перепалку с Валерием Карпиным в ходе матча «Зенит» – «Спартак».
Бензема и его секс-скандалы
Не поедет на чемпионат мира и Карим Бензема, забивший гол за «Реал» в финале Лиги чемпионов, но не попадающий в состав сборной Франции аж с 2015 года. Причиной отстранения французского нападающего от сборной стали сексуальные скандалы. «Жёлтую карточку» Карим получил ещё в 2010 году, когда попал в переплёт вместе с Франком Рибери и Сиднеем Гову. Выяснилось, что все трое имели связь с несовершеннолетней проституткой. Все трое отметили, что не знали о возрасте девушки, и их оправдали. А через пять лет Бензема «удалили» из сборной после того, как он был замешан в шантаже партнёра по сборной Матьё Вальбуэна хоум-видео с его участием. Непосредственный факт участия Карима в преступной схеме установить так и не удалось, он не получил ни срока, ни штрафа, но в команду с тех пор не вызывался.
Попробовать соперника на зуб
Но есть хулиганы и среди тех, кто приедет на чемпионат мира в Россию. Один из самых известных – форвард сборной Уругвая Луис Суарес, который не боится пускать в ход свои зубы. Если вы уже успели подзабыть, то уругваец как минимум трижды кусал своих соперников на поле. В ноябре 2010 года Суарес, выступавший тогда за «Аякс», укусил Отмана Баккала и получил семь матчей дисквалификации. В апреле 2013-го Суарес в противостоянии «Ливерпуль» – «Челси» укусил Бранислава Ивановича, но сделал это незаметно для арбитра, а потому не был наказан. Наконец, третий укус состоялся на чемпионате мира 2014 года: пострадал итальянец Джорджо Кьеллини. Уругваец после этого инцидента заплатил крупный штраф и был отстранён от футбола на целых четыре месяца. С тех пор он держит себя в руках. Но ведь чемпионат мира – это огромный стресс!