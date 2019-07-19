Чудовищная ошибка Антона Митрюшкина. Как?

Он не играл 19 месяцев. И в первом матче случилось вот это.

В матче первого тура чемпионата Швейцарии «Сьон» — «Базель» случилось это. Российский вратарь Антон Митрюшкин допустил невероятную ошибку. Как? Почему?

Это была первая официальная игра Митрюшкина за «Сьон» с 2017 года.

Победитель и лучший игрок юношеского Евро-2013 пропустил полтора года из-за серьёзной травмы колена. Тем не менее в конце мая «Сьон» продлил контракт с 23-летним российским голкипером на три сезона. Значит, руководители швейцарского клуба уверены, что Митрюшкин, выводивший осенью 2017-го команду на поле с капитанской повязкой, вернётся на прежний уровень и сможет прогрессировать.

Напомним, вратарь повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0), который состоялся 26 ноября 2017 года. 4 декабря 2017-го он успешно перенёс операцию на колене. Сначала «Сьон» сообщал, что на восстановление после травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако с ноября 2017 года вратарь так и не принял участия ни в одном матче за клуб.

И вот так случилось…