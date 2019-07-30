Карьера Александра Самедова в одной инфографике
Только цифры
Александр Самедов дебютировал во взрослом футболе в 2002 году, а 30 июля 2019 года объявил о завершении карьеры. За 17 лет произошло немало интересного – возвращение в «Спартак» и «Локомотив», два года в «Москве» и два – в «Динамо», чемпионство и три Кубка России.
Мы постарались собрать все самое важное в одной картинке.
- 30 июля 2019
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