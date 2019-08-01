«Спартак» давал больше». Гилерме рассказал, как всё было с его контрактом

Гилерме не поехал в «Спартак». Пока красно-белые празднуют подписание Шюррле, Гиля выходит на тренировку в любимой Баковке. И, кажется, ни о чём не жалеет.

— Вы начинали сезон, не подписав новый контракт. Было волнение, что не подпишете?

— И было, и не было. Но был уверен, что в конце концов переговоры закончатся успешно. В любом случае у меня был контракт до декабря, поэтому я должен был быть готов к работе. Когда выходишь на поле, о контракте не думаешь.



— Слухов было много...

— Предложения были не только в России, но и в Европе. Из Турции, Испании, Италии — команды среднего уровня. Но моим приоритетом было остаться здесь. Я в России давно, играю неплохо. Всегда говорил и буду говорить, что моя мечта – закончить карьеру в «Локомотиве».

— Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками сказал, что вы, скорее всего, уйдёте зимой. Это реально могло произойти?

— Его слова были сказаны на эмоциях. Перед этим я тоже сказал несколько слов про клуб. Поэтому он так ответил. Кажется, он просто обиделся, но он имеет на это право.



— Допустим, слова Кикнадзе были на эмоциях. А ваши?

— Нет, я говорил осознанно. В тот момент уже начал терять терпение из-за того, что переговоры тянулись очень долго. Но я понимал, что это не просто так, мне уже не 20 лет. У меня получилось объяснить, что я смогу играть ещё три-четыре года на хорошем уровне.



— Та ваша речь на встрече с болельщиками была заготовлена?

— Те слова были спонтанными. Но я знал, что этот вопрос зададут. Я высказал своё мнение и не считаю, что это была критика в адрес руководства. Это просто моё мнение о поведении клуба. Кикнадзе после той встречи мне ничего не сказал.



— С Сёминым ситуацию с новым контрактом обсуждали?

— Много раз. Он всё время хотел, чтобы я остался. Просил меня успокоиться, чтобы переговоры прошли успешно. Говорил: «Терпи». Я так и делал.

О предложении «Спартака»

— С Томасом Цорном знакомы?

— Был знаком давно. Он помогал нам организовывать сборы.



— Правда, что у вас было предложение от «Спартака»?

— Да. Они отправляли какое-то предложение в клуб.



— Вы были готовы его рассмотреть?

— Сложное решение. Я уже почти 15 лет в «Локомотиве». Для меня это родная команда, а «Спартак» — противник.



— СМИ писали, что вы уже почти подписали контракт.

— Это бла-бла-бла. Много чего говорили! Будто бы у меня зарплата три миллиона, а я хочу пять. Всё это неправда!



— А сколько хотели?

— Хочу, чтобы она просто была.



— Несколько лет назад в интервью «Чемпионату» вы сказали, что никогда не перейдёте в «Спартак». Было волнительно за те слова?

— Конечно. Я же дал слово и должен отвечать за него. «Локомотив» для меня – семья. У меня очень хорошие отношения с людьми, которые здесь работают. Хочу играть здесь до окончания карьеры. Но не всё зависит от меня, это жизнь.



— Если попросить вас повторить ту фразу, вы это сделаете?

— Я хочу, чтобы так было. Чтобы я остался в «Локомотиве» до конца карьеры. Как я уже сказал, это моя мечта.



— Ваш агент — Желько Тадич?

— Да, мы работаем 17 лет. Ещё с Бразилии.



— Желько Тадич уже участвовал в подобной истории — с Чорлукой. В 2016-м в «Локо» пришёл Геркус, а у Ведрана заканчивался контракт. И вдруг всплывает интерес «Спартака».

— Это просто случайность, мы ничего не планировали. У Чорлуки реально было предложение от «Спартака». И он не ходил к ним специально, чтобы «Локомотив» предложил ему лучший контракт. Никто на такое не пойдёт. Да даже сам «Спартак» не согласится.

— Вы говорили, что клубы общались между собой. С вами хоть кто-то общался напрямую?

— Нет, никогда.



— Вспомните день, когда вы был ближе всего к уходу из «Локомотива» этим летом.

— Такого дня не было. Да, переговоры были очень сложными, но я оставался спокойным. Очень близок к уходу из команды я был после травмы в 2008-м. Тогда чемодан был уже вот здесь (показывает за спину. — Прим. «Чемпионата»). Я сам этого хотел, и теперь мне даже стыдно. По ощущениям то моё состояние не имеет ничего общего, с тем, что было летом.



— Предложение, которое вы приняли от «Локо», ниже того, что было от «Спартака»?

— Да. Но я доволен. Ведь я так хотел здесь остаться.

О вратарях

— Назовите трёх лучших вратарей мира.

— Тер Штеген и Алисон. Третий — Облак.



— Если бы у вас была возможность провести целый день с одним вратарём, кого вы выбрали?

— Буффона.



— Тройка лучших в России?

— Акинфеев, Лунёв и… Кто там ещё?



— Гилерме!

— Не люблю про себя говорить. Пусть будет Сафонов.



— Много говорят, что в этом сезоне вы превзошли Акинфеева. Согласны?

— Это вам нужно обсуждать. А я не знаю.



— Акинфеев завершил карьеру в сборной, но он даже младше вас...

— Игорь играл в сборной с 18 лет, а моя карьера там только начинается. Я даже не думаю об уходе. Завершу карьеру в сборной, когда решу закончить играть в футбол.



— Помимо вас в «Локо» два сильных вратаря. Будь на их месте, что бы выбрали: сидеть на скамейке или попроситься в аренду?

— Второе, конечно. Играйте, а потом возвращайтесь. Получайте опыт. Я так и хотел поступить, когда приехал в Россию и получил травму. Когда выздоровел, не играл и хотел уйти. Но пришёл Юрий Палыч и не отпустил. Если бы не он, я бы сто проценторв ушёл в другую команду, чтобы играть. Когда ты молод и уверен, что можешь играть — почему нет?



— Вы безальтернативный первый номер «Локомотива». Чувствуете конкуренцию со стороны Медведева и Коченкова?

— Она всегда есть. Юрий Палыч мне не даёт расслабиться. Два года назад он посадил меня на лавку, когда был Абаев. С Сёминым ты должен каждый день доказывать всё на тренировках.



— Какой у вас контакт с другими вратарями? Советуете им что-то?

— Конечно! Мы же каждый день вместе. Да они проводят со мной больше времени, чем моя семья!

Гилерме в составе сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О сборной России и расистских выкриках

— Вы сейчас номер один в сборной России. Когда получали паспорт, ожидали, что обойдёте всех конкурентов?

— Я уверен в себе, и у меня всегда была цель быть в составе сборной. Сейчас такая возможность появилась. Хочу её сохранить и сделать всё, чтобы вы меня меньше критиковали. Потому что понимаю: я не русский, а значит, давления на меня намного больше, чем на других. Буду делать всё, что могу, чтобы вы были довольны мной в воротах сборной России.



— Многие критикуют подход РФС к натурализации игроков. Что можете ответить этим людям?

— Я всё понимаю. Россия — очень патриотичная страна. Считаю, если игрок играет здесь месяц или даже год, нельзя давать ему гражданство. Даже если он очень хорош. Но я здесь уже 12 лет, планирую жить здесь после окончания карьеры, мой ребёнок получает здесь образование. Это совсем другое. Но у всех своё мнение на этот счёт.



— У нас, к сожалению, не самая толерантная страна. Если слышите расистские выкрики, как на них реагируете?

— Я не обижаюсь. Бывает, совершишь ошибку — и свои же болельщики критикуют. Причём жёстко, пишут в соцсетях: «Ты говно» и в этом духе. Это же тоже оскорбления. А когда играешь на стадионе, ничего не слышишь, потому что сконцентрирован на игре.



— То есть со стадиона вы бы не ушли?

— Даже если мне будут кричать, что я обезьяна, — какая разница? Мне всё равно. Я не обезьяна, а человек. В команде соперника тоже бывают темнокожие футболисты. Просто болельщики хотят оказать психологическое давление. Но это не значит, что они не любят чёрных.



— Вспомните самый некомфортный стадион, на котором приходилось играть в России.

— В Оренбурге, очень не люблю там играть. Искусственный газон, ужасная раздевалка, нет света и холодно.

О партнёрах и дерби с ЦСКА

— С какой парой центральных защитников вам комфортнее играть?

— Сложный вопрос, у нас хорошие защитники. Я очень доверяю каждому из них, но любимчика у меня нет.



— Что скажете о новичке «Локо» — Мурило?

— Очень талантливый футболист. Уверен, что в будущем он будет одним из лучших защитников в РПЛ. Мурило ещё молод и проходит процесс адаптации. В России совсем другой футбол. Но хорошо, что он сразу начал играть, живой футбол помогает ускорить адаптацию. Я всегда стараюсь быть рядом с ним на базе и помогать. Я был на его месте, когда только приехал, и мне было очень тяжело.

— Признайтесь, за что от вас прилетело Живоглядову в матче с ЦСКА?

— Такое случается. Все знают, что я очень спокойный, но в тот момент потерял спокойствие. Я хотел, чтобы он встречал соперника на фланге. А он опускался назад и пошли удары, это может быть опасно. Я ругался, но потом извинился.



— Вам самим от партнёров прилетало?

— Конечно, много раз. От Палыча, от Чарли – на поле это нормально. Я же не буду говорить: «Дима, пожалуйста, встреть вон того футболиста и не дай ему ударить». Странно же.



— В матче с ЦСКА действовал VAR. Как вам эта система?

— Я за, но он должен быть на каждой игре, не только в дерби. Россия, наверное, единственный чемпионат, в котором до сих пор нет VAR. Даже в Бразилии есть.



— Перед матчем с ЦСКА вышел ролик с вами и Марио Фернандесом. В конце вы сказали ему учить русский. Как успехи?

— Он очень стесняется. Всё понимает, но не говорит. Это сложно, поначалу я тоже смущался. Но у меня был Питер Одемвингие, который всегда говорил: «Не стесняйся, разговаривай!». До сих пор не очень хорошо говорю по-русски, но уже не стесняюсь. Главное, что вы меня понимаете.



— Выучили скороговорку из того видео?

— Да! Но сейчас не повторю, надо почитать, ха-ха.

О мотивации и соперничестве с Овчинниковым

— РПЛ, Кубок, еврокубки. Как вас хватает физически на все турниры?

— Всегда говорю, что лучше играть в среду и воскресенье, чем всю неделю тренироваться. Мне так больше нравится.



— Когда закончится контракт, вам будет 37 лет. Уже решили, что делать дальше?

— Зависит от многих вещей. Сейчас у меня великолепное здоровье. Но я не знаю, что будет через три года. Надеюсь, всё будет хорошо. Если будет возможность играть дальше, то продолжу карьеру. Буффон в 41 год перешёл в «Ювентус».



— Что дальше? Тренер? Агент?

— У меня нет желания работать на поле. Я планировал начать учёбу на спортивного директора или менеджера. Но в качестве тренера я себя не вижу. Может, через несколько лет моё мнение изменится, но сейчас я к этому не готов. Мы постоянно на сборах, на базе — не хочу такой жизни в будущем. Хочу проводить больше времени дома с семьёй.

Гилерме в стартовом составе сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В России вы выиграли всё. В чём ваша мотивация?

— Моя мотивация — выигрывать каждый год титул. Когда получал первые пять трофеев, я к этому привыкал. Теперь хочу продолжать в том же духе. К тому же есть цели в сборной. У меня огромные шансы сыграть на Евро-2020, и я очень этого хочу.



— Есть цель обойти Сергея Овчинникова по количеству матчей за «Локомотив»?

— Нет, честно. Но знаю, что я на втором месте среди вратарей по количеству игр за «Локо». Много матчей — это плюс для карьеры. Но я хочу войти в историю клуба, завоевав много трофеев. Я — это не самое главное, гораздо важнее выигрывать титулы с командой.



— Читаете всё, что пишут о вас после матчей?

— Уже нет. Два года назад удалил все приложения с телефона — «Спортс», «Чемпионат» — всё. Теперь не читаю ничего.



— Что же такого случилось два года назад?

— Не вспомню уже. Но перестал читать. Особенно сейчас, когда была тема с контрактом. Мои друзья не дают мне отдыха — каждый день что-то присылают.

О целях «Локомотива»

— Состав «Локомотива» сильно обновился. Стал ли он слабее, чем в прошлом году?

— Я так не считаю. Сейчас он примерно того же уровня.



— Каких результатов должен достичь «Локомотив», чтобы вы назвали сезон успешным?

— Место в тройке. Плюс надо исправиться в Лиге чемпионов за прошлый год. Уверен, что в этом всё будет по-другому.



— Теперь группа будет сильнее, потому что «Локомотив» не попал в первую корзину. С кем бы хотели сыграть?

— С «Манчестер Сити». Всегда мечтал играть в Англии. У меня есть там друг.



— Эдерсон?

— Нет, Фернандиньо. Хочу сыграть против него. В Лиге чемпионов мы нацелены показать лучшую игру и сделать больше, чем в прошлом году. Задачи? Для меня будет успехом, если «Локо» окажется в тройке на групповом этапе ЛЧ. Конечно, мы должны мечтать. Но важно оставаться реалистами.

Блиц на тему русской кухни

— Борщ?

— Обожаю.



— Сырники?

— Обожаю.



— Каша?

— Не могу начать утро без каши, каждый день её ем. В Бразилии нет такой еды.



— Сало?

— Его тоже люблю. Но раньше мне не нравилось ничего копчёного.



— Холодец?

— Это что?!



— Желе и внутри мясо.

— Нет-нет! Не пробовал и не буду! Это даже выглядит очень странно.



— Нелюбимая еда?

— Зелень и огурцы. Хотя их везде кладут, не только в русской кухне.