Президент «Урала»: судейство позорное? Когда команда проигрывает, надо на кого-то свалить

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после поражения в игре 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «шмелями». Напомним, наставник калининградцев раскритиковал судейство, назвав его «позорным».

«Не знаю. А чем судейство позорное? Когда команда проигрывает, всегда надо на кого-то свалить. Если у Игнашевича есть какие-то претензии, пусть напишут в ЭСК. Мы тоже возмущаемся, но я считаю, что Серёга (Сергей Иванов) — опытный арбитр, он бы не стал где-то что-то там делать, кому-то помогать. Он судил беспристрастно, хотя я считаю, что он несколько карточек не показал команде соперника.

Это его право, пускай говорит. Если для него это позорное судейство, то для нас нормальное. Когда команда проигрывает, всегда есть какие-то претензии», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 27 сыгранных туров чемпионата России екатеринбургский «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. Калининградская «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.