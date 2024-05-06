Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол «Зенита» в ворота «Факела»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов ответил на вопрос о том, почему судья отменил гол полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1).

«Вендел влиял на защитника, это нельзя пассивным офсайдом – он увёл защитника. Гол «Зенита» отменили правильно. Жёлтая Клаудиньо не отменяется, потому что это неспортивно поведение», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.