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Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол «Зенита» в ворота «Факела»

Арбитр Федотов объяснил, почему судья отменил гол «Зенита» в ворота «Факела»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов ответил на вопрос о том, почему судья отменил гол полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1).

«Вендел влиял на защитника, это нельзя пассивным офсайдом – он увёл защитника. Гол «Зенита» отменили правильно. Жёлтая Клаудиньо не отменяется, потому что это неспортивно поведение», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    
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