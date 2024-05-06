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Точилин: если Тюкавин уедет в Европу, всё будет непросто — у нас есть пример Захаряна

Точилин: если Тюкавин уедет в Европу, всё будет непросто — у нас есть пример Захаряна
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Бывший тренер «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о будущем нападающего московского клуба Константина Тюкавина.

«Говорят, что у нас много российских кандидатов, которые могут уехать в Европу. Но вопрос в предложении, ведь никто не хочет ехать в средний клуб. Все хотят ехать только в гранды. Вариант в Европе у Тюкавина будет, но всё зависит от него, примет ли он это предложение.

К примеру, у нас есть Захарян, который уехал летом и ему давали большие шансы, но пока у него складывается тяжело. Поэтому может быть так, что и Тюкавина всё будет непросто. Ему сначала нужно уехать в Европу и уже потом проявить себя там. А то шансы на уезд в Европу есть у всех», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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