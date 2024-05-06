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Игрок «Урала» Ишков: почему‑то всегда, когда пропускаем, начинаем идти вперёд

Игрок «Урала» Ишков: почему‑то всегда, когда пропускаем, начинаем идти вперёд
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Ишков поделился эмоциями от победы своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Напомним, екатеринбуржцы вырвали победу в компенсированное время, встреча завершилась со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'     2:1 Ионов – 90+5'    

«Эмоции только положительные. Играли до конца, все парни боролись. Командная победа. «Уралу» победа была нужнее? Во всех оставшихся матчах нужна победа.

Быстрый гол «Балтики»? Честно, даже не знаю, как объяснить. Быстрая атака, не ожидали, возможно. Почему‑то всегда, когда пропускаем, мы начинаем идти вперёд. Надо это исправлять и играть с первых минут», — сказал Ишков в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Урал» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

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