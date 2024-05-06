Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о моменте с пенальти в матче с «Факелом»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о моменте с пенальти в матче с «Факелом» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Отрицательный результат. В момент просмотра VAR примерно понимал, что будет решение против нас — момент передо мной был», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1. На 41-й минуте защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вывел гостей вперёд. Форвард воронежцев Евгений Марков в компенсированное сравнял счёт, забив с пенальти.