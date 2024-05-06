«Контракт ему предложили». Карпин отреагировал на новость о возможном уходе Песьякова

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» прокомментировал новость о том, что голкипер ростовчан Сергей Песьяков может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что самарские «Крылья Советов» предложили Песьякову контракт по схеме 1+1.

«Песьяков не собирается продлевать контракт? Контракт, я знаю, ему предложили. А что дальше будет — без понятия», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Ростов». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент написания новости команды ушли на перерыв. Счёт — 1:0 в пользу красно-зелёных.