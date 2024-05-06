Кирьяков: роль Тюкавина — очень серьёзная часть всего футбола «Динамо»

Известный российский тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Не заявлял бы так громко, что Тюкавин — лучший нападающий в России. Всё-таки по ходу сезона были отрезки, когда о нём достаточно критично отзывались. Но сейчас Константин набрал форму, почувствовал уверенность. Для «Динамо» огромный плюс иметь такого нападающего, который постоянно терзает защитников, работает без мяча на команду. Это очень серьёзная часть всего динамовского футбола. Личка должен быть доволен игрой Тюкавина, и она может стать подспорьем для победы «Динамо» во всех оставшихся матчах», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.