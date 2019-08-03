«Вчера играл за Шюррле в ФИФУ, а сегодня он с нами в раздевалке сидит»

Георгий Джикия потихоньку привыкает к роли капитана «Спартака». И ответственность капитан берёт не только на поле, но и после игр – когда надо отвечать на вопросы. После матча с «Сочи» Георгий по-капитански отвёл от журналистов Николая Рассказова, чтобы отдуваться перед журналистами самостоятельно. Вот и после «Динамо» Джикия уделил прессе почти восемь минут. Обсудить успели не только прошедший матч.

— Если бы не было удаления, то, конечно, у себя дома ничья нас бы не устроила. В целом, учитывая ситуацию, это достойный результат. Но мы хотели обыграть «Динамо».



— Как вы видели момент с удалением Понсе? Это действительно красная карточка?

— Я не видел момента, был сзади него. Но, как выяснилось потом – это удаление.



— «Спартак» уже четыре матча не забивает с игры. Это проблема?

— Если смотреть до этой игры, то да, это проблема, я об этом уже говорил. Но сегодня, наверное, это был не тот матч, где надо спрашивать за то, что не забили с игры.

— Пожурили Зобнина за неиспользованный момент?

— Он взял на себя ответственность, а до этого момента проделал огромную работу, как и Гулиев. Они огромные молодцы, поэтому претензий никто никому не высказывал. Наоборот, были слова благодарности за то, что все бились и старались, добились такого результата в меньшинстве.



— Каждый матч у Бакаева и Гулиева карточки. Пытаетесь на них повлиять?

— Мы всегда об этом говорим. До игр я тоже их предупреждаю, что это ни к чему. Но бывают такие моменты у Аяза, что непонятно, почему дают жёлтую. Наверное, у Гулиева уже такая репутация в РПЛ, статус, что любой его фол — это жёлтая карточка. Что касается Бакаева, то он менее спокоен, но лишние карточки ни к чему.

О Шюррле

Не обошлось и без вопросов о самом громком новичке «Спартака»



— Что можете сказать об игре Шюррле?

— Он провёл с нами только одну тренировку, а сегодня получилось так, что он был вынужден выходить. Он классный игрок, все об этом знают.



— Как думаете, много ему времени нужно, чтобы набрать оптимальные кондиции?

— Состояние оценивать его не могу, я же не видел его. Мы поможем набрать ему кондиции. Так как он провёл уже 45 минут, надеемся, что в ближайших играх он принесёт «Спартаку» пользу.



— Он после каждого момента подбадривал партнёров, чувствовали его поддержку?

— Он с первого дня достаточно общительный. В раздевалке тепло общается со всеми, положительно расположил к себе. С адаптацией проблем не будет.



— Психологически важно, что Шюррле – чемпион мира? Может, он добавит команде уверенности?

— Когда мы сидели в раздевалке, а он зашёл, то один из наших игроков сказал: «вот время — раньше за него в ФИФУ играл, а сейчас он с нами в раздевалке сидит». Это ведь тоже плюс для более молодых ребят. Да и мне приятно, что такой человек будет и в раздевалке, и на поле, и кушать с нами.



— Это игрок из молодых был?

— По виду старик, а так… (смеётся)



— Ещенко?

— Ещенко и так старик (смеётся).

Об изменениях в команде

— Фернандо успел попрощаться с командой?

— Фернандо был на тренировке, где с нами попрощался. Он сказал речь, можно сказать, что проводы были. Он всех поблагодарил за моменты, которые были у него в России. Мы остались друзьями. Если он захочет посетить игру «Спартака» — мы всегда будем рады его видеть, ведь здесь — его дом.



— Адриано тоже попрощался?

— Да, тоже речь сказал.



— А Фернандо в Китай никого не звал?

— Нет, никого.



— В команде многое поменялось, ушла группа игроков. Как на это реагируете?

— Мы все понимаем, что рано или поздно у всех закончится время в «Спартаке». Да, ребята нас покинули, но к этому круговороту надо относиться спокойно и профессионально. Сейчас оперативно пришли другие ребята. А те, кто остался, тренируются также. Сейчас у нас даже больше ответственности, ведь ушли ребята с именем.



— Гус Тиль приехал на матч, уже увиделись с ним?

— Представлений никаких не было, но мы виделись, поздоровались. Сказал, что рад его видеть. Думаю, что уже с первой тренировки он будет с командой и принесёт нам пользу.

— Чемпионский состав всё больше расползается. Жалеете об этом?

— После чемпионского сезона прошло больше двух лет. Да, нас осталось мало — можно посчитать на одной руке, сколько нас осталось, но молодежь наступает на пятки, а мы будем держаться этой пятёрки.

Следующий матч у «Спартака» уже в четверг, поэтому опасения болельщиков за команду, которая не может забить с игры, вполне логичны. Но капитан «Спартака» всех успокоил.



— Восьмого августа первый матч с «Туном» в Лиге Европы, болельщики ждут игру с тревогой. Как всё будет?

— Мы ещё даже не вылетели, а уже тревоги какие-то. Спокойнее, всё будет хорошо.

***

Последним из раздевалки вышел Шюррле. И это тот случай, когда нужно не только прочитать его ответы, но и посмотреть как он отвечал.

— Как вам матч?

— Отличная атмосфера, было много болельщиков, так что было невероятно. Хотелось доиграть матч в равных составах, но случилось то, что случилось. Но фанаты были невероятны, я уже снова хочу сыграть здесь.



— Насколько неожиданным был выход на поле?

— Я говорил с тренером вчера и сегодня перед игрой. Он спросил, сколько я готов играть. Я сказал, что, может быть, 15-20 минут я готов. А потом, после удаления, Кононов подошёл и сказал: «45 сможешь отыграть?». Я сказал: «окей, давай-давай»!



— Сколько вам нужно времени, чтобы наладить взаимодействия с партнёрами?

— Мне нужно немного времени. Вчера была моя первая тренировка за два месяца, а сегодня — первая игра за три месяца. Шаг за шагом я адаптируюсь, но психологически уже чувствую себя хорошо. Думаю, скоро я буду готов на 100 процентов, но это займёт время.

Понсе сошёл с ума. Но вдесятером «Спартак» сыграл даже лучше Спасибо Шюррле, который классно вышел на замену.

— После неудачных действий партнёров вы что-то им говорили, что именно?

— Футбол состоит из ошибок, но ты должен подниматься после них, работать и работать дальше. Я играл в многих командах, многое видел, так что хотел быть лидером, поддержать всех. Надеюсь, мой опыт пойдёт на пользу. Сегодня мы долго играли вдесятером, но даже так создали много моментов!

— Как вы видели момент с удалением Понсе?

— Я не видел повтор, так что точно говорить не могу. Но Понсе хотел добраться до мяча. Трудно судить без повтора, поэтому, может, это была жёлтая или красная.

Понсе въехал шипами в Шунина. Это пока самый грубый фол сезона Нападающий «Спартака» Эсекъель Понсе удален за фол на вратаре Антоне Шунине.

— Джикия сказал, что один из игроков, когда вы вошли в раздевалку, заявил, что я за Шюррле только в «Фифу» играл. А вы за «Спартак» играли?

— Когда я был маленьким, я играл в ФИФУ за Лэмпарда и Баллака. А потом с ним играл в одной команде – это невероятно! Сейчас я счастлив в «Спартаке», хочу быстрее набрать форму и играть.



— Партнёры по сборной Германии желали удачи в «Спартаке»?

Я общался с Гётце, он один из моих лучших друзей. Мы постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Когда узнали, что я перехожу сюда, то они сказали, что Москва — отличный город, а «Спартак» – отличная команда.



— В чём могли бы сравнивать «Боруссию» и «Спартак»?

— В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле до конца, так что атмосферу на стадионе я бы точно мог сравнить. Болельщики гонят вперёд нас все 90 минут, такое было и в Дортмунде, и в Москве.