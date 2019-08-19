Шюррле! Марио! Акинфеев! Жиго!!! Это было просто супердерби

За последний год «Открытие Арена» успела превратиться в одно из самых депрессивных мест российского футбола, где в каждом матче чувствовалось злобное, а порой даже воинственное настроение по отношению к собственной же команде. Но вместе с глобальной перестройкой изменилось и отношение публики. Новый «Спартак» с молодым российским костяком, а также статусными новичками — Шюррле, Тилем, Ларссоном – вновь обожаем и любим публикой, и в дерби мы увидели не просто аншлаг, а по-настоящему крутую атмосферу. Такой здесь не было давно.

Состав «Спартака» болельщики прокричали в 40 с лишним тысяч глоток – громко и дружно. Порция аплодисментов досталась каждому, включая Кононова. Баннер с текстовой вывеской «Мы будем драться до конца» смотрелся грозно и агрессивно, а от звука взрывающихся дымовых шашек сразу же заложило уши. Единственное, что не понравилось совершенно, — выбранное для петард время. В те же секунды, когда они гремели, диктор объявлял о минуте оваций в честь экипажа самолёта A321.



Минута оказалась скомканной – половина зрителей не расслышала объявление, а звука аплодисментов из-за пиротехники толком не было слышно.

Логичный Кононов, неожиданный Гончаренко

«Спартак» определил на игру предельно понятный и, пожалуй, единственно возможный состав. Это был вариант матча в Грозном – Бакаев слева, Ларссон справа, Тиль в зоне «под нападающим», Шюррле – в роли нападающего. Хотя к острию атаки, как и всегда, немец не привязывался – он бегал по всей ширине поля, искал зоны, где его помощь была особенно нужна.



У Гончаренко задача оказалась чуть сложнее. Если Чалов после болезненного удара в лицо успел отойти, то Сигурдссон от травмы так и не восстановился. Тренерский штаб армейцев сделал выбор в пользу схемы 3-5-2, где в обороне расположилось трио Набабкин (правее), Дивеев (в центре) и Магнуссон (левее), по всей левой бровке работал Кучаев, а вместе с Чаловым в нападении играл Ефремов. Для него с Кучаевым это было первое появление в стартовом составе в сезоне.

Максименко!

ЦСКА вкатился в игру быстрее и агрессивнее. Команда Гончаренко показывала отличное движение, настойчиво лезла вперёд, больше времени проводила на чужой половине и создала в стартовые 15 минут гораздо больше моментов. Один только Чалов дважды подряд расстреливал в упор Максименко, но оба раза вратарь красно-белых выходил победителем из противостояния. Второе его спасение вообще стало украшением матча: уже лёжа, Александр успел выкинуть вверх ногу и отбить мяч.



При этом ЦСКА не демонстрировал никаких чудес комбинационной игры. Если «армейцев» зажимали прессингом, они не гнушались просто выбивать мяч вперёд, в сторону Чалова. Возмужавший Фёдор на равных боролся с Джикией, а Марио Фернандес, Влашич, Обляков и Ефремов пробовали собирать отскоки, после чего проникали в штрафную.



К середине первого тайма у красно-синих было преимущество по всем ключевым компонентам. По владению – 65 на 35 процентов, по ударам – 7(2) на 3(1), по передачам – 125(84) на 72(46).

РПЛ. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Жиго сделал дубль! LIVE! Все подробности матча.

Какой накал!

Игра сразу же пошла в агрессивном темпе, с обилием единоборств и суровых стыков. Трижды в жёстких, но чистых подкатах летал Жиго. Чалов и Джикия проверяли друг друга взаимными тычками. Разъярённый Ларссон, когда его встретили чересчур недружелюбно, тут же врезался всем корпусом в Кучаева. И здесь обязательно нужно похвалить за работу арбитра Карасёва, который давал командам бороться, удерживая заданную планку, но пресекал грубость.



Единственным неприятным последствием жесткой игры стала травма Ефремова. Уже на 21-й минуте вместо него пришлось выпускать Нисимуру.

Шюррле, Тиль и Бакаев – снова лучшие

У «Спартака» долго не получалась хоть какая-то конструктивная игра. Единственный удар в стартовом отрезке команда нанесла после банального заброса Ещенко вперёд на Тиля. Прибегали к длинным выносам красно-белые даже чаще «армейцев», но боролись за мяч при этом хуже – и после перехватов и отборов уже через несколько секунд вынуждены были снова обороняться.



Однако в составе «Спартака» нашлись три лидера по игре и ментальности, которые создавали моменты и без командной игры, за счёт агрессии и индивидуальных качеств. Речь о Бакаеве, Тиле и, конечно же, Шюррле. Немец снова был вездесущ, и именно он придумал самый опасный момент в тайме – прорвался с левого фланга к штрафной, отыгрался накоротке и покатил вдоль линии штрафной на Тиля.



Голландец бил наверняка в дальний угол, однако чуть-чуть не попал. А ЦСКА тут же ответил убойным моментом Облякова. Команды ушли на перерыв, и крайне трудно было предсказать, какой характер обретёт дерби после перерыва.

Жиго! Акинфеев!!!

Во втором тайме «Спартак» окончательно проснулся – и стал намного быстрее и смелее. Бакаев сразу же создал супермомент, прорвавшись по левому флангу, но не сумев точно прострелить во вратарскую.



То, чего не удалось Зелимхану, превосходно сделал Шюррле 10 минут спустя. Красно-белым удалась удивительная контратака после чужого наступления. Бакаев промчался по центральной зоне, отдал налево, а Шюррле идеально вырезал передачу в центр. Как думаете, кому? Жиго! Французский защитник умудрился выполнить рывок через всё поле и вколотил мяч в дальний угол.



Далее ЦСКА пришлось сдерживать очень яростный наскок соперника. Воодушевлённый «Спартак» создал ещё два супермомента, но «армейцев» оставил в игре Акинфеев, сотворивший два потрясающих спасения после ударов Жиго и Бакаева.



Если бы не Игорь, ЦСКА проиграл бы этот матч ещё к середине второго тайма.

Откуда у Марио такой удар?!

Но красно-синие выстояли, потихоньку пришли в себя – и показали, что с характером у них всё в порядке. Впрочем, это мы и так знали. Гораздо сильнее удивило то, что забил у ЦСКА Марио Фернандес. Он всегда славился работоспособностью, но имел минимальную конкретику из-за отсутствия поставленного удара. А тут – взял да выстрелил с подбора в дальний угол за 20 минут до конца. Максименко был закрыт защитниками и среагировать не успел.

Бог ты мой, снова Жиго!

Напряжение достигло предела, и мы наверняка бы увидели игру на встречных курсах, если бы не дымовая завеса после пиротехнического представления от фанатских секторов. Из-за неё в матче пришлось делать паузу, поле заволокло густым дымом.



А когда дым начал рассеиваться и игра возобновилась, неожиданно выяснилось, что «Спартак» забил снова. И опять это сделал Жиго! На этот раз французский защитник оказался расторопнее всех после углового. Этот матч он точно запомнит надолго как лучший в своей карьере.



ЦСКА не сдавался, проводил замены, но «Спартак» не повторил ранее допущенных ошибок – и отзащищался собранно и коллективно весь остаток основного времени и аж семь добавленных минут. Очень важная победа для команды, которая может стать началом нового этапа развития клуба, где прежние неудачи окончательно останутся в прошлом, футболисты превратятся в обожаемых героев и кумиров, а тренер перестанет быть «пиджаком».