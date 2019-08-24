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Красота дня — девушка защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса

Марио Фернандес больше не одинок
«Чемпионат»
Марио Фернандес больше не одинок
Его девушка опровергает стереотипы о подружках футболистов.
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес всегда казался нам очень скромным и воспитанным человеком. Раньше футболист, по собственным признаниям, любил выпить, но жизнь в России его полностью поменяла. Теперь он не притрагивается к алкоголю и часто ходит в церковь. Да и мама Марио всегда отмечала, что её сын не стремится к тому, чтобы стать богатым и знаменитым. Сам Фернандес купил ей квартиру около года назад.

Девушку Марио нашёл себе такую же скромную, под стать своему характеру. Её имя – Марьяна Шотт де Фрейтас. Она окончила юридический факультет Университета Коимбры, а теперь сопровождает Марио и морально поддерживает его перед матчами ЦСКА.

Когда познакомилась пара, неизвестно, зато точно можно сказать, что год назад сердце Марио было свободным, потому что его девушка (теперь уже экс-девушка) в Россию переезжать не захотела. С Марьяной же защитник «познакомил» болельщиков в конце июня, выложив мовместную фотографию в «инстаграм». Учитывая характер Марио, он вряд ли бы сделал такой шаг, не будь отношения у пары серьёзными.

Кстати, у самой Марьяны аккаунт в «инстаграме» закрытый. Она верующий человек, а в статусе профиля аккаунта есть цитата из Псалом 37:5: «Дай свой путь Господу; верь в Него, и Он сделает всё». Откровенных фотографии у девушки нет, пара ведёт уединённый образ жизни, предпочитая проводить время вдвоём.

Фото: instagram.com/maryanachott
Фото: instagram.com/maryanachott
Фото: instagram.com/maryanachott
Фото: instagram.com/maryanachott
Фото: instagram.com/maryanachott
Фото: instagram.com/maryanachott
Фото: instagram.com/maryanachott
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