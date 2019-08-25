Ломовицкий наконец-то забил свой первый гол в РПЛ. Да какой!

Александр Ломовицкий – один из самых обсуждаемых молодых игроков «Спартака». Год назад ему доверили не только стабильное место в составе главной команды, но и переподписали контракт на заоблачных для футболиста его скромного статуса и уровня условиях. По информации СМИ, зарплата Александра составила 800 тыс. евро за сезон – и такая сумма вызвала у многих болельщиков недоумение.

Почему? Да потому что до сих пор Ломовицкий в «Спартаке» никак себя не проявил и не забил ни одного гола, хотя отыграл достаточно – 21 матч (включая еврокубки) в прошлом сезоне, один – в нынешнем. Да и результативных передач у него не было. Руководство красно-белых, устав ждать отдачи, отправило Александра в аренду в Тулу. Повышать класс и обретать необходимый опыт.



Сегодня, 25 августа, Ломовицкий наконец-то сверкнул. В пятом для себя матче за «Арсенал» он забил первый гол в РПЛ. Причём какой! 21-летнему полузащитнику удался роскошный удар из-за штрафной с левой ноги. Вообще, о его умении выстрелить издали известно давно, и хорошо, что он наконец-то явил его миру. Лучше поздно, чем никогда.

Теперь главное, чтобы это событие раскрепостило молодого игрока – и тогда он имеет все шансы повторить путь Бакаева. Приехать в Тулу способным, но сырым дублёром, а уехать эффективным атакующим полузащитником и лидером.