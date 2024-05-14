Гранат: Тюкавин заслужил, чтобы им интересовались гранды европейского футбола

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на слухи о том, что молодым форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным интересуется мадридский «Атлетико».

«Не бывает дыма без огня. Тюкавин заслужил, чтобы им интересовались гранды европейского футбола. Поэтому, надеюсь, что в скором времени мы увидим Костю в большом европейском клубе. Я считаю, что Косте Тюкавину подходит испанский чемпионат, потому что он забивной футболист и делает большой объём работы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.