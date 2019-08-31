Бериша забил великолепный мяч «Тамбову». Но в более сильной лиге его бы не было

Только что Бернард Бериша спас «Ахмат» в мучительно однообразном матче с «Тамбовом». Вышедший на замену косовар засадил шикарный скример с подбора после собственного штрафного на второй компенсированной ко второму тайму минуте. Всю игру «Ахмат» пытался пробиться сквозь окопы обороны «Тамбова», который открыл счёт на пятой минуте, — и сумел добиться своего.



Посмотрите, это действительно очень красивый мяч.

Многие отмечают, что в этом сезоне РПЛ уже забито много роскошных мячей. Этот факт становится основой для тезиса о росте уровня лиги, но на деле это не совсем так. Есть две составляющих. Первая — это индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которое выделяется относительно среднего уровня чемпионата сильнее, чем, скажем, три года назад. Здесь стоит говорить, скорее, о том, что средний уровень подравнялся к худшему. Вторую составляющую очень удобно разобрать на примере гола Бериши.



Ещё раз пересмотрите голевую ситуацию и следите не только за действиями косовара и не только за мячом, но и за действиями игроков «Тамбова» в стенке. Один из них бежит в штрафную за коротким подбором после подачи, второй ориентируется на соперника, который располагается левее Бериши в момент розыгрыша штрафного, а третий…



Посмотрите, что делает Бенито. Он разворачивается и откровенно выключается из эпизода, так как мяч пролетел мимо него, и он считает, что дальше разберутся без него. Он смотрит на мяч, он не задумывается, что за спиной у него игрок с хорошей техникой, которого надо сопроводить. Язык его тела подсказывает Берише, что нужно бежать играть на опережении, и когда косовар вылетает из-за спины у Бенито, тот уже становится зрителем гола из ВИП-ложи.



Если бы на месте Бенито был умеющий рационально мыслить футболист, он бы ещё в момент подачи обернулся за спину и сопроводил соперника до конца эпизода. Бериша не имел бы возможности свободно пробить в касание, и с высокой долей вероятности не случилось бы не только гола, но и самого удара. Вот такая анатомия у некоторой части красивых мячей в чемпионате России: они случаются из-за индивидуальных ошибок футболистов, которые не способны действовать умнее.



Проблема здесь такова: в качественных лигах высоко ценится футбольный интеллект игрока: его умение открываться, создавать движением линии передач для партнёра, чувствовать ограниченное пространство. В чемпионате России по-прежнему ставка делается на футболистов с ярко выраженными физическими навыками: умением сбросить соперника с плеча, продавить один в один, чувствовать свободное пространство. На интеллект игрока обращают внимание в меньшей степени, и ошибка восприятия состоит в том, что голы и очки, принесённые за счёт физических скиллов, всегда будут видны. Зато пропущенные мячи и потерянные очки, случившиеся из-за недостатка у игрока футбольного ума, будут проходить мимо глаз. Чаще всего их прикроют словами: «Не знаю, что случилось с командой, будем разбираться».



Недостаток игрового интеллекта в лиге будет и дальше приносить зрелищные мячи от тех футболистов, что обладают хорошим индивидуальным мастерством. Сами по себе такие голы — очень круто, они делают лигу более привлекательной с маркетинговой точки зрения. Но с точки зрения качества чемпионата ситуации, которые часто приводят к таким голам, не дают РПЛ двигаться вперёд.