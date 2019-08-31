Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Ахмат» — «Тамбов» — 1:1, гол Бериши в ворота «Тамбова»: как это произошло

Бернард Бериша
«Чемпионат»
Бериша забил великолепный мяч «Тамбову». Но в более сильной лиге его бы не было
Лиге не хватает футбольного интеллекта.
Футбол / РПЛ 0

Только что Бернард Бериша спас «Ахмат» в мучительно однообразном матче с «Тамбовом». Вышедший на замену косовар засадил шикарный скример с подбора после собственного штрафного на второй компенсированной ко второму тайму минуте. Всю игру «Ахмат» пытался пробиться сквозь окопы обороны «Тамбова», который открыл счёт на пятой минуте, — и сумел добиться своего.

Посмотрите, это действительно очень красивый мяч.

Многие отмечают, что в этом сезоне РПЛ уже забито много роскошных мячей. Этот факт становится основой для тезиса о росте уровня лиги, но на деле это не совсем так. Есть две составляющих. Первая — это индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которое выделяется относительно среднего уровня чемпионата сильнее, чем, скажем, три года назад. Здесь стоит говорить, скорее, о том, что средний уровень подравнялся к худшему. Вторую составляющую очень удобно разобрать на примере гола Бериши.

Ещё раз пересмотрите голевую ситуацию и следите не только за действиями косовара и не только за мячом, но и за действиями игроков «Тамбова» в стенке. Один из них бежит в штрафную за коротким подбором после подачи, второй ориентируется на соперника, который располагается левее Бериши в момент розыгрыша штрафного, а третий…

Посмотрите, что делает Бенито. Он разворачивается и откровенно выключается из эпизода, так как мяч пролетел мимо него, и он считает, что дальше разберутся без него. Он смотрит на мяч, он не задумывается, что за спиной у него игрок с хорошей техникой, которого надо сопроводить. Язык его тела подсказывает Берише, что нужно бежать играть на опережении, и когда косовар вылетает из-за спины у Бенито, тот уже становится зрителем гола из ВИП-ложи.

Если бы на месте Бенито был умеющий рационально мыслить футболист, он бы ещё в момент подачи обернулся за спину и сопроводил соперника до конца эпизода. Бериша не имел бы возможности свободно пробить в касание, и с высокой долей вероятности не случилось бы не только гола, но и самого удара. Вот такая анатомия у некоторой части красивых мячей в чемпионате России: они случаются из-за индивидуальных ошибок футболистов, которые не способны действовать умнее.

Проблема здесь такова: в качественных лигах высоко ценится футбольный интеллект игрока: его умение открываться, создавать движением линии передач для партнёра, чувствовать ограниченное пространство. В чемпионате России по-прежнему ставка делается на футболистов с ярко выраженными физическими навыками: умением сбросить соперника с плеча, продавить один в один, чувствовать свободное пространство. На интеллект игрока обращают внимание в меньшей степени, и ошибка восприятия состоит в том, что голы и очки, принесённые за счёт физических скиллов, всегда будут видны. Зато пропущенные мячи и потерянные очки, случившиеся из-за недостатка у игрока футбольного ума, будут проходить мимо глаз. Чаще всего их прикроют словами: «Не знаю, что случилось с командой, будем разбираться».

Недостаток игрового интеллекта в лиге будет и дальше приносить зрелищные мячи от тех футболистов, что обладают хорошим индивидуальным мастерством. Сами по себе такие голы — очень круто, они делают лигу более привлекательной с маркетинговой точки зрения. Но с точки зрения качества чемпионата ситуации, которые часто приводят к таким голам, не дают РПЛ двигаться вперёд.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fc-akhmat.ru

Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Бернард Бериша •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент