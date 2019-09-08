«Я заснул, а ребята закидали меня тапками». Интервью с Иваном Игнатьевым

Весной ситуация с Иваном Игнатьевым всколыхнула всю футбольную «песочницу». Сейчас, когда страсти улеглись, футболист вспоминает те события и делится историями, помогающими лучше понять его характер.



– Болельщики шутят, что у молодёжной сборной состав сейчас сильнее, чем у национальной. Есть ощущение, что выйдете на Евро и там всех грохнете?

– Хочется, чтобы так и было. Это моя большая-маленькая мечта. Подбор игроков у нас хороший, тренер делает всё возможное. При должном отношении шансы у нас неплохие.

– Вы общаетесь с Чаловым?

– Переписываемся в WhatsApp, плюс он отвечает в Instagram.



– Он расстроился, что остался вне списка главной сборной?

– Это я с ним не обсуждал. В любом случае он получит шанс. Если на данном этапе Станислав Саламович принял такое решение, значит так и должно быть. Для молодежки хорошо, что Чалов с нами – конкуренция помогает.



– Где вам удобнее играть: чуть сзади или наконечником?

– Я хочу в обоих направлениях развиваться: и в подыгрыше, и завершать в штрафной. На данном этапе я могу лучше действовать в штрафной, больше открываться, но есть нюансы, которые пока не позволяют это делать.



– Нюансы?

– В команде много новых людей, понимания на 100% между нами ещё нет. Все ребята мастеровитые, высочайшего уровня, тренироваться с ними – одно удовольствие, ведь ты набираешься опыта. В будущем это поможет, но когда команда только собирается, то необходимо сыграться. Три-четыре месяца – и «Краснодар» заиграет по-другому.

Иван Игнатьев в бутсах adidas X 19.1 FG из коллекции Hardwired pack Фото: adidas.com

– Во всех матчах чемпионата в атаке играете вы, а в еврокубках – Берг. Почему так?

– У нас три турнира, поэтому нужна ротация. У Берга на европейском уровне больше опыта. Нам тоже нужно его набирать, но таково решение тренера. Я с ним солидарен и претензий не имею.

Машина, Ткаченко

– Сейчас ситуация более комфортная, чем полгода назад. В феврале у вас были варианты с «Зенитом»?

– Я бы не хотел к этому возвращаться. Было много всякой информации, которая вылезала просто для того, чтобы она была, чтобы поднять шум.



– Вы пострадали от этого?

– Я получил много негатива в свой адрес. Но я-то знаю, что всё не так, что люди ошибаются. Это их дело, я зла не держу.



– Почему вы перестали быть клиентом агентства Германа Ткаченко?

– У меня есть своё мнение, но в интервью не буду высказываться. Это рабочие моменты, я просто решил, что нам надо прекратить сотрудничество.



– Это была ваша инициатива?

– Да. Произошла ситуация, в которой я, проанализировав некие моменты, решил разойтись.

– Фотографии вашей машины в социальных сетях вызвали широкий резонанс.

– В нашей стране легко сделать резонанс, очень легко. Люди хорошо работают.



– И всё же, эта история с машиной…

– Что мне её подарили?

– Да. Был этот автомобиль?

– Это обычная, не очень дорогая машина – BMW третьей серии 2018 года. Я копил на неё очень давно. То, что всплывало в СМИ… Им надо было подогреть ситуацию. Может, сторона Германа была обижена на меня. Хотя я никакого зла не держал, у нас были тёплые отношения.

– Вы разошлись корректно?

– Герман спросил: «Может, подумаешь?». Я сказал, что решение уже принято. На что услышал: «Хорошо, это твоё решение». Потом они составили документы, проблем не возникало.



– Информация о том, что «Краснодар» предлагает вам новый контракт, появилась до расставания с Ткаченко?

– Это было, когда мы разошлись с Ткаченко.

– Есть понимание, почему Шапи отнёсся к этой ситуации не настолько принципиально? У него всё получилось тихо.

– Там была другая ситуация. Нюанс в моём ответе руководству. Я был не в очень хорошем настроении, была полоса неудачных игр. Скажу честно – я мог ответить по-другому. Мог предложить поговорить, всё обсудить, а я не хотел в тот момент ничего обсуждать и дал отказ. Поэтому так всё и вышло. Но это моя ответственность, что я так ответил.

– На время, что вас отправили в «Краснодар-2», вам дали в основной команде план индивидуальных тренировок?

– Мне никто не говорил, как тренироваться. Но я сам понимал, что возвращение рано или поздно будет. Я и так растерял форму, по тайму выходил – приходилось трудно. Отношение было, как ко всем. Дополнительных нагрузок мне не давали, но я работал для себя отдельно. Дай бог, чтобы таких ситуаций больше не происходило.



– С Галицким в то время общались? Он же относится к вашему выпуску, как к своим детям.

– Именно в той ситуации – нет, но с Сергеем Николаевичем я общался много. Мы говорили и по душам, и о моём трудном характере. Не секрет, что у меня бывали нарушения режима, такое, правда, было. Но я этим не злоупотреблял.



– На чём сказывалось?

– На юношеском футболе. Сейчас не соблюдать режим уже не вариант, на нынешнем уровне каждое «погулял» перерастает в незабитый гол.

Характер, детство

– Кстати, вы переехали в «Краснодар» в 13 лет. Тяжёлый период?

– Я родом из маленького города, из обычной семьи. Первое время было сложно, искал себя, плюс переходный возраст. С ребятами поладил почти сразу, но был маленький момент недопонимания. Зато после него мы сплотились.

– Что за момент?

– Я только приехал, все жили в коттеджах. Команды ещё не было – не успели вернуться с игры в Ростове. В доме оставался кто-то из травмированных ребят. Я приехал и не знал, где спать. А спать хотелось сильно – это был мой третий перелёт за всю жизнь, сильно устал. Этот парень положил меня на чью-то кровать, всё равно было уже поздно. А когда ребята вернулись, вместе с хозяином кровати решили надо мной подшутить. Тапками меня закидали. Что-то вроде такого.



– А вы что?

– Я отреагировал жёстко, не дал себя обидеть. После этого все стали ко мне относиться хорошо, проблем больше не возникало. Первое испытание я прошёл. Но если бы по-другому отреагировал, обиделся или ещё что, дальше пошло бы по накатанной. А так стали уважать.



– Ваш тренер рассказывал, что вы часто не хотели возвращаться в академию после отпуска. Почему?

– Такое, чтобы совсем не хотел возвращаться, было только однажды. Родители привезли меня в аэропорт, сами уехали, а я пошёл в зону досмотра. Была очередь, в наушниках играла какая-то грустная песня, и я начал вспоминать, как только что был с друзьями детства, как хорошо дома с семьёй. Возникла мысль, что не хочу никуда лететь. Сквозь музыку услышал, что мою фамилию уже объявляют по громкой связи, и я решил не идти на посадку. Договорился с какой-то женщиной, взял билет на автобус и поехал обратно домой. Мама увидела меня и была в шоке, спросила: «Ты что!?»



– В итоге всё равно уехали?

– Думал, что продлил себе каникулы, но не вышло. Мне взяли билеты на следующий день и проводили чуть ли не до самолёта.



– Нежелание возвращаться в академию связано с жёстким режимом?

– В коттеджах, где мы жили, были чуть другие правила, полегче. Сейчас ребятам сложнее – правил ещё больше. Но это учит дисциплине, помогает в тренировках. Сразу знаешь, что можно, а что нет. Но в тот момент я сравнивал, как другие парни в 13 лет проводят время и как я: режим, две тренировки, нет свободного времени. Но это стоит того, чтобы в будущем дать хорошую жизнь родителям, посмотреть на мир вокруг, добиться серьезных результатов…

Иван Игнатьев в бутсах adidas X 19.1 FG из коллекции Hardwired pack Фото: adidas.com

Контракт, будущее

– Вернемся к событиям весны. Как происходило возвращение в первую команду?

– Поговорили по новому контракту с коммерческим директором, я согласился, всё подписал.



– Условия улучшили?

– Чуть-чуть, но ситуация там в другом.



– Появилась система премий?

– В тот момент я хотел показать клубу, что никогда не думал идти против них. Я хотел, чтобы было правильно, честно, поэтому подписал контракт до 2022 года, который мне предложили. Плюс-минус там всё осталось, как и в первом варианте.



– Правда, что вас штрафовали за интервью?

– Я не знаю.



– Вы же должны были подписывать какие-то бумаги.

– Штрафов вроде никаких не было. В интервью я никогда не говорю чего-то такого, за что можно штрафовать. Я не вру, говорю правду, в которой нет ничего горького. У спортсменов всегда сложный путь. Вокруг нас постоянно какие-то разговоры, но главное – идти к своей цели. Много кто хочет тебя оскорбить, когда ты не забил гол. Или наоборот, говорят, что забил из-за везения. К несчастью, больше половины людей делает это от зависти. Они бы хотели оказаться на нашем месте, но кто им это не даёт? У них есть руки и ноги.



– Когда вы вернулись, что-то для вас изменилось в команде?

– С ребятами у меня отличные отношения – я получал поддержку во время этой ситуации. Но когда возвращаешься после такого, то внутренне ты где-то скован, есть неловкость. Потом всё встало на свои места.

– Вами ведь интересовались в это трансферное окно?

– Читал об этом в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в «Краснодаре», никуда перебираться не хочу. Если сам «Краснодар» скажет, что их устраивает чьё-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым – это самый подходящий для меня клуб в России.