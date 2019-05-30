Клубы РПЛ интересуются Игнатьевым, Галицкий не хочет отпускать игрока
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев интересен сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. Однако клуб и лично его владелец Сергей Галицкий не хотят отпускать игрока. Вариант с уходом Игнатьева возможен только при условии поступления предложения в размере от € 20 млн евро.
В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл за первую команду «Краснодара» 29 матчей. В активе 20-летнего нападающего 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 4 млн. В конце марта Игнатьев подписал с «Краснодаром» новое соглашение на улучшенных для себя финансовых условиях.
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