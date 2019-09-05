В Иране жену футболиста прогнали с VIP-трибуны. Ей пришлось прятаться в офисе

Минувшим летом 27-летний футболист Кевин Янсен перебрался из нидерландского «Камбюра» в клуб чемпионата Ирана (Про-лига Персидского залива) – «Гохар» из Сирджана. В новой команде он дебютировал в матче 2-го тура с «Сайпой».

Дебют мужа посетила супруга. Она приехала на стадион, но досмотреть матч из VIP-зоны девушке не дали. В перерыве её попросили покинуть трибуну. Второй тайм супруга Янсена наблюдала уже из окна офиса, находящегося на стадионе.

Почему так произошло?

Всё дело в том, что в Иране, согласно обычаям этой страны, женщинам запрещено ходить на стадионы. Их не пускают на арены начиная с Исламской революции 1979 года. Религиозные консерваторы настаивают, что женщинам запрещено общаться с мужчинами, находящимися в браке, а также видеть их в шортах и слышать от них мат.



Но так было не всегда. Раньше женщины в Иране имели равные права с мужчинами. Они могли даже участвовать в политической жизни страны. С приходом в 1979 году на пост Верховного руководителя Ирана Имама Хомейни права женщин стали ограничивать, и это продолжается до сих пор.

Нарушали ли женщины закон?

Да, и не раз. На один из матчей девушки пробрались, переодевшись в мужскую одежду и нацепив себе бороды и усы. Болельщицы громко поддерживали «Персеполис» из Тегерана. Несмотря на женские голоса, их не разоблачили, и они спокойно покинули стадион.

В марте 2018 года на тегеранское дерби между «Эстеглялем» и «Персеполисом» удалось пробраться 35 девушкам, которых позже арестовали. Иранская полиция объявила, что с задержанными женщинами ничего не произойдёт и вскоре их отпустят.



На том матче присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Узнав об инциденте, он обратился в Иранскую федерацию футбола с просьбой вернуть женщин на трибуны. Инфантино грозил санкциями. «Мне обещали, что скоро у женщин в Иране будет доступ на футбольные стадионы», — цитировал Инфантино Sky Sports.

Доступ на футбольный стадион открыли?

В октябре прошлого года впервые за 39 лет женщин пустили на стадион, где играли товарищеский матч сборные Ирана и Боливии. А ещё раньше, летом того же года, женщины смотрели матч сборной Ирана с Испанией на ЧМ на большом экране, установленном на стадионе.

В июле этого года власти наконец разрешили иранским женщинам посещать отборочные матчи сборной страны к ЧМ-2022. Заместитель министра спорта Ирана Джамшид Тагизаде объявил, что женщины смогут посетить отборочный матч сборной с командой Камбоджи, который пройдёт 10 октября на стадионе «Азади» в Тегеране.



Но до сих пор не ясно, почему, смягчая законы, иранские власти не разрешают смотреть матч в VIP-зоне женщинам из других государств. И уж тем более дико, что это не позволяется даже жёнам футболистов местных команд.