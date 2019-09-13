Дзюба забил Туле. «Зенит» вернулся на первое место

«Зенит» перед стартом в Лиге чемпионов победил дома «Арсенал».

* Под дату встречи с «Арсеналом», пятница 13-е, «Зенит» придумал очень оригинальную программу для традиционного фан-променада. Гостей стадиона ждали «Парад кошмаров» со скелетами, зомби, мёртвыми невестами, чёрными вдовами, мумиями, оборотнями и прочими представителими нечисти во главе с Люцифером, командная игра «Жуткий квест», чтение литературных страшилок и другие «ужасные» развлечения.

В том числе благодаря такой работе с болельщиками петербургский клуб собрал на отнюдь не топовом матче в прохладную, дождливую погоду более 42 тыс. зрителей.

* Новички чемпиона Вячеслав Караваев и Йордан Осорио, которых петербургский клуб представил за два дня до игры, остались на скамейке. Дисквалифицированного Магомеда Оздоева заменил в лимите Далер Кузяев, попавший в основу сине-бело-голубых впервые с марта. А по позиции – Дуглас Сантос. У туляков не сыграли хавбеки Даниил Лесовой (по условиям аренды с «Зенитом»), Александр Ломовицкий (дисквалификация) и Игорь Горбатенко.

Караваев: получил от Дзюбы пендель. Обещанный, коронный «Зенит» представил последних новичков летнего трансферного окна – Йордана Осорио и Вячеслава Караваева.

* В начале игры Кузяев создал самый опасный момент… «Арсенала» до перерыва. Полузащитник «Зенита» неожиданно поскользнулся на ровном месте, после чего Виктор Альварес выскочил один на один с Андреем Лунёвым. Голкипер сборной России совершил классный сейв. Для испанца сегодня действительно был кошмарный день: вскоре он получил травму и был заменён.

* Игорь Черевченко отошёл от привычной модели игры, выбрав на матч в Петербурге схему с пятью защитниками. Возможно, причина не в том, что главный тренер «Арсенала» боялся чемпиона, но своим решением перейти на осторожную тактику он как будто вселил страх в игроков. Гости играли робко, совершали много простых ошибок и пропустили уже на 6-й минуте. Артём Дзюба забил команде, в которой перезагрузил свою карьеру. Странно, что борьбу ему пытался навязать не самый высокий Роберт Бауэр, пусть и имеющий опыт выступлений в Бундеслиге.

* «Зенит» должен был выигрывать первый тайм с более крупным счётом. Хозяева переигрывали гостей, заметно превзошли их по ударам – 8:2 (в створ – 4:2). Заработали пенальти за игру рукой Александра Денисова. Однако Сердар Азмун неудачно пробил с «точки». Похоже, иранец не в лучшем состоянии и сам до конца не понимал, как собирается забить Михаилу Левашову.

* Во втором тайме ничего не поменялось, тем не менее туляки сравняли счёт вопреки логике игры. Необязательный фол у собственной штрафной стоил «Зениту» пропущенного мяча. У Кантемира Берхамова поставленный удар, а зенитовцы как-то странно поставили «стенку». Полузащитник забил свой первый гол в первом матче в новом сезоне РПЛ.

* «Зенит» смог забить второй гол благодаря второму пенальти в матче. Защитник из Беларуси Максим Володько не впечатляюще вышел на замену Альваресу, а в эпизоде на 65-й минуте сыграл просто кошмарно. Изначально у игрока туляков было преимущество над Игорем Смольниковым, но он так медленно разворачивался, что проиграл позицию и сфолил. Азмуна в роли пенальтиста заменил вернувшийся на поле после травмы Себастьян Дриусси. Аргентинец пробил с «точки» гораздо лучше.

* Через четыре дня «Зенит» сыграет в Лионе. По матчу с «Арсеналом» трудно делать выводы о готовности сине-бело-голубых к старту в Лиге чемпионов. На состоянии игроков всегда отражается пауза на сборные. Встреча со «Спартаком» была более показательной. Команда Сергея Семака выиграла достаточно легко, если забыть о десятиминутном отрезке в начала второго тайма, когда петербуржцы сами сделали подарок тулякам. В концовке третий гол забил Олег Шатов. Давненько полузащитник не напоминал о себе.