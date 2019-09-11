Караваев: получил от Дзюбы пендель. Обещанный, коронный

Последние летние новички «Зенита» Вячеслав Караваев и Йордан Осорио перешли в петербургский клуб перед самым закрытием трансферного окна. Во время перерыва на матчи сборных Караваева уезжал в национальную команду России, так что официальное представление двух защитников состоялась только сейчас. Осорио уже успел сыграть за команду Сергея Семака в товарищеском матче с «Сочи», который чемпион России выиграл со счётом 2:1.

Заболотный не смог забить «Зениту». Но едва не сломал новичка Осорио «Зенит» победил в товарищеском матче «Сочи». Йордан Осорио дебютировал в петербургской команде.

Презентация Караваева и Осорио прошла в клубном магазине «Зенита» на Невском проспекте. По сложившейся традиции, новички нанесли номера на футболки со своими фамилиями, оставили автографы. После чего ответили на вопросы журналистов. Караваев рассказал о мотивации при переходе в «Зенит» и пинке от Артёма Дзюбы в туннеле для новичков.

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— Вячеслав, на ваш взгляд, как изменился футбол в России за то время, что вы играли в Европе?

— Пока мне сложно сказать, как изменился. Я провёл здесь только первую тренировку. Чувствую себя отлично, готов на сто процентов и надеюсь помогать команде.



— Вы говорили, что мечтаете играть в Европе. Как в этой связи прокомментируете трансфер в «Зенит»?

— Для меня переход в «Зенит» шаг вперёд. «Зенит» – топ-клуб. Это большой вызов. Нужно очень много работать.



— У вас сильные конкуренты – Марио Фернандес в сборной России и Игорь Смольниковым в «Зените». Какие их сильные качества хотели бы перенять? И вы обсуждали с главным тренером Сергеем Семаком, будете ли играть в основе?

— Мне надо играть на своих сильных качествах, показывать свой футбол. Мы с Семаком не обсуждали мою роль.



— Тем не менее в сборную России вызывают вас, а не Смольникова?

— Тренерам виднее, они решают, кого брать. Я просто работаю, делаю своё дело.

Караваев перешёл в «Зенит». Главное о трансфере Он перешёл из ЦСКА в «Зенит» через Чехию и Голландию.

— Видели матч «Спартак» – «Зенит», в котором был побеждён принципиальный соперник?

— Я не видел матч, так как играл в тот день за «Витесс».



— Российские тренеры «Витесса» Леонид Слуцкий и братья Березуцкие обладают хорошим чувством юмора. Шутили над вами, провожая в «Зенит»?

— Нет, никаких шуток на эту тему не было. Наоборот, сказали: «Дерзай, это новый вызов». С их стороны были только поздравления.



— Будет ли матч с ЦСКА принципиальным вас?

— На самом деле для меня все матчи принципиальные.

— Как пережили туннель для новичков?

— Получил от Дзюбы обещанный пендель, коронный. (Улыбается) А так всё было отлично.

Осорио туннель понравился. Кроме того, Йордан назвал победу «Зенита» в Москве над «Спартаком» заслуженной.



— Я приехал с четкой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм, – сказал венесуэлец. – Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание с партнёрами находится быстрее. Тем более в обороне играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке.

«Зенит» купил защитника из Венесуэлы. Осорио закрыл Фирмино и Жезуса Чемпионы России нашли подходящего новичка в «Порту».

— Как вам туннель для новичков в «Зените»?

— Это прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Туннель помогает новичку поскорее почувствовать себя частью коллектива.



— Видели, как «Зенит» победил «Спартак» перед паузой на сборные?

— Я знал, что матч «Спартак» — «Зенит» очень важный. На такие игры футболисты настраиваются по особенному. Считаю, победу «Зенита» заслуженной.