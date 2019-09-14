Беляев обошёл новое правило. Ранее так уже поступали игроки «Ливерпуля»

Тульский «Арсенал» в гостях уступил питерскому «Зениту» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1. Туляки сравняли счёт в матче благодаря голу со штрафного Кантемира Берхамова. Но тут заслуга не только его, но и Максима Беляева, которому удалось помешать вратарю отразить удар.
Кто Беляеву это удалось?
Перед ударом полузащитника «Арсенала» Беляев встал в метре от стенки. Таким образом, он обошёл новое правило, которое вступило в силу с этого сезона. Футболисты атакующей команды не могут стоять в стенке наряду с обороняющимися футболистами. А вот в метре от стенки они находиться могут.
Это и сделал Беляев, повернувшись лицом к сопернику и расположившись так, чтобы можно было закрыть обзор вратарю «Зенита» Андрею Лунёву. Тот, скорее всего, действительно не увидел траекторию полёта мяча и пропустил гол со штрафного.
Тем не менее, «Зенит» смог дожать «Арсенал», забив ещё два мяча во втором тайме.
Кто до этого обходил новое правило?
Уже в 1-ом туре АПЛ «Ливерпуль» в матче с «Норвичем» обошёл новое правило. Три футболиста «Ливерпуля» в лице Роберто Фирмино, Джорджиньо Вейналдума и Фабиньо выстроили свою стенку прямо в метре перед стенкой соперника.
Таким приёмом команды пользовались ещё в далёком прошлом, но со временем футболисты атакующей команды стали вклиниваться в стенку обороняющихся футболистов. Теперь это делать категорически запрещено.
- 14 сентября 2019
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