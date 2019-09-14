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«Зенит» — «Арсенал»: как Беляев обошёл новое правило перед забитым голом

Как Максим Беляев обошёл новое правило
Дмитрий Росип
Беляев обошёл новое правило. Ранее так уже поступали игроки «Ливерпуля»
Благодаря этому «Арсенал» забил гол «Зениту».
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» в гостях уступил питерскому «Зениту» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1. Туляки сравняли счёт в матче благодаря голу со штрафного Кантемира Берхамова. Но тут заслуга не только его, но и Максима Беляева, которому удалось помешать вратарю отразить удар.

Кто Беляеву это удалось?

Перед ударом полузащитника «Арсенала» Беляев встал в метре от стенки. Таким образом, он обошёл новое правило, которое вступило в силу с этого сезона. Футболисты атакующей команды не могут стоять в стенке наряду с обороняющимися футболистами. А вот в метре от стенки они находиться могут.

Это и сделал Беляев, повернувшись лицом к сопернику и расположившись так, чтобы можно было закрыть обзор вратарю «Зенита» Андрею Лунёву. Тот, скорее всего, действительно не увидел траекторию полёта мяча и пропустил гол со штрафного.

Тем не менее, «Зенит» смог дожать «Арсенал», забив ещё два мяча во втором тайме.

Кто до этого обходил новое правило?

Уже в 1-ом туре АПЛ «Ливерпуль» в матче с «Норвичем» обошёл новое правило. Три футболиста «Ливерпуля» в лице Роберто Фирмино, Джорджиньо Вейналдума и Фабиньо выстроили свою стенку прямо в метре перед стенкой соперника.

Таким приёмом команды пользовались ещё в далёком прошлом, но со временем футболисты атакующей команды стали вклиниваться в стенку обороняющихся футболистов. Теперь это делать категорически запрещено.

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