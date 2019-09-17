Кто выиграет ЛЧ-2020. Журналисты «Чемпионата» определились

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов. Мы уже опубликовали статью о самых интересных цифрах этого розыгрыша: самые дорогие/дешёвые составы, самые большие/маленькие стадионы и другие показатели. Теперь подробнее о фаворитах турнира. Мы провели опрос внутри редакции «Чемпионата» о том, кто выиграет Лигу чемпионов на этот раз. Читателям предлагаем проголосовать в конце статьи и объяснить выбор в комментариях.

Михаил Гончаров:

– «Ливерпуль». Стабильный состав, чёткая структура, самый крутой тренер, звёзды в самом расцвете. Ещё и характер, как мы выяснили в прошлом сезоне, на космической высоте. Два финала Лиги чемпионов подряд – не случайность. Думаю, в 2020-м будет третий.

Дмитрий Егоров:

– «Ювентус». Всё просто: команда укрепилась, пришли сильные футболисты и тренер, который к зиме может поставить достойный футбол. На фоне второго года «Ливерпуля» и небольшого кризиса в «Сити», старения лидеров «Барсы», слабости «Реала» и исчерпания проекта «ПСЖ» – именно «Юве» и Криштиану должны брать трофей.

Максим Ерёмин:

– «Манчестер Сити». Настал момент, когда это должно случиться. Почему? Да потому что они максимально последовательны. Нужен лучший тренер в мире? Будет. Вратарь, играющий ногами? Забирайте из «Барсы». Что, не подошёл? Ну так ничего, присядет. Дублировать позицию Уокера? Легко – держите Канселу за 55 млн евро. «Сити» — это лакшери. Пять звёзд. Обилие мелочей (и не только), за которые готовы отдать большие деньги, но всё вместе это даёт исключительный эффект. Единственная проблемная позиция «Сити» — центр обороны, но и там зимой появится топ-приобретение. Прямо перед плей-офф, когда придёт время по-настоящему сильных соперников. Вот увидите. Да, «Сити», как правило, хорош именно на дистанции. Да, преодоление комплекса ЛЧ было главной задачей для Пепа в последние годы. Ну так это же аргумент «за». Нет ни одной причины, по которой такой умница, как Гвардиола, что-нибудь да не придумает. Всё у него получится.

Олег Лысенко:

– «Барселона». У меня фаворит перед каждым сезоном один. Ну а как может быть иначе, если эта команда, версии гениального Круиффа, влюбила меня в себя и в футбол заодно почти 30 лет назад? Первые любови – они такие, самые искренние, волнительные. Не вижу ни одной причины, почему бы «Барсе» не взять ещё одну лигу. Пора, пора! Четыре сезона без европейского кубка – непозволительно долгая пауза для команды, располагающей самым гениальным игроком современности. А разве Суарес, Гризманн, Пике, Бускетс – середняки?! Такой банде и золотой дубль, и требл по плечу.

Антон Михашенок:

– «Манчестер Сити». Понятно, почему гладкий чемпионат даётся «Сити» проще, чем Лига чемпионов – на дистанции стабильности футбола Гвардиолы нет равных. Но нынешний состав настолько вызревший для победы в лиге, что если не сейчас, то когда вообще? Заодно и де Брёйне заберёт позолоченный шарик, который давно заслуживает.

Григорий Телингатер:

– «Тоттенхэм». Понятно, что есть команды и помощнее, но не всегда выигрывает сильнейший. Тем более в плей-офф, а не на дистанции. Именно поэтому – «Тоттенхэм». Клуб, который умеет подстраиваться под соперника как никто. Команда–хамелеон, играющая не столько от себя, сколько на слабостях оппонента. Это качество позволило дойти до финала ЛЧ в этом году. К тому же «Тоттенхэм» не испытывает такого давления, как другие топ-клубы. Хотя я сейчас глянул котировки букмекеров. «Тоттенхэма» там нет и близко. Фаворитом называют «Сити» (4,50). А за ним следуют: «Барселона» (6,00), «Ливерпуль» (7,00), «Реал» (9,00), ПСЖ (11,00), «Бавария» и «Ювентус» (12,00).

Кирилл Хаит:

– «Манчестер Сити». Просто потому что, на мой взгляд, играет в лучший футбол в Европе. Даже сейчас, после травмы Лапорта и сенсационного поражения от «Норвича». К решающим матчам Лапорт вернётся, а по качеству игры «Сити» был лучшей командой последних двух лет. Поэтому такой банальный, но логичный выбор.

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