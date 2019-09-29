Её молодой человек забил победный гол «Зениту»

Вчера, 28 сентября, «Локомотив» обыграл «Зенит» в главном матче 11-го тура благодаря голу Гжегожа Крыховяка. У поляка в этом сезоне уже шесть голов и две голевые передачи. Сумасшедшая статистика для центрального полузащитника. Кажется, что Крыховяк абсолютно доволен своей карьерой сейчас, а нынешний её период называет лучшим за всё время.

Судя по всему, всем довольна и девушка Крыховяка — Селия Жаунет. Француженка часто бывает в Москве, постоянно поддерживает Гжегожа и радуется его голевым свершениям.