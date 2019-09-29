Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня: девушка Гжегожа Крыховяка — Селия Жаунет

Девушка Гжегожа Крыховяка — Селия Жаунет
София Михайлова
Её молодой человек забил победный гол «Зениту»
Девушка полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка — Селия Жаунет.
Футбол / РПЛ 0

Вчера, 28 сентября, «Локомотив» обыграл «Зенит» в главном матче 11-го тура благодаря голу Гжегожа Крыховяка. У поляка в этом сезоне уже шесть голов и две голевые передачи. Сумасшедшая статистика для центрального полузащитника. Кажется, что Крыховяк абсолютно доволен своей карьерой сейчас, а нынешний её период называет лучшим за всё время.

Судя по всему, всем довольна и девушка Крыховяка — Селия Жаунет. Француженка часто бывает в Москве, постоянно поддерживает Гжегожа и радуется его голевым свершениям.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент