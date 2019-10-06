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ЦСКА — «Ростов» — 1:3, пресс-конференция Гончаренко и Карпина

Пресс-конференция Гончаренко и Карпина
Полина Куимова
«Всё? Спасибо». Пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории РПЛ
Пресс-конференция главных тренеров ЦСКА и «Ростова» длилась около двух минут.
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА проиграл дома второй раз на этой неделе: в четверг уступил каталонскому «Эспаньолу» 0:2, в воскресенье – «Ростову» 1:3. Болельщики во втором тайме матча с ростовчанами впервые за всё время не выдержали и начали скандировать: «Гончаренко, дай им (нецензурное слово)». После игры настроение у «армейцев» было никакущее – Никола Влашич чуть ли не плакал от досады, остальные почти сразу ушли в подтрибунку, опустив головы. На Викторе Гончаренко тоже не было лица. Он даже не хотел идти получать приз «лучший тренер месяца» от РПЛ.

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Во время флеш-интервью он коротко подвёл итог матча, а после ушёл, не позволив задать вопросов.

То же самое повторилось и на пресс-конференции.

«По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от «Эспаньола». Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперёд. На этом всё. Спасибо», — сказал главный тренер ЦСКА и ушёл.

***

И если Гончаренко сам не хотел отвечать на вопросы, то пресс-конференция Валерия Карпина получилась рекордно короткой по совершенно противоположной причине. Из зала прозвучал всего один вопрос – почему не играли Рагнар Сигурдссон и Роман Еремёнко.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Байрамян – 11'   0:2 Байрамян – 44'   0:3 Шомуродов – 61'   1:3 Влашич – 90+2' (пен)

— Я же говорил перед матчем: Сигурдссон и Ерёменко заболели, — сказал Карпин. — Рагнар вчера, Роман сегодня – у него температура 38.

Руку в зале никто не поднял (может, просто не среагировал), после чего Карпин спросил у зала:

— Всё? – Пару секунд спустя добавил: Спасибо.

И ушёл.

P.S. Коллеги рассказали, что, проходя через микст-зону, Валерий Георгиевич возмутился: «Почему не играли Сигурдссон и Ерёменко — всё, что им интересно».

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