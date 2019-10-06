«Всё? Спасибо». Пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории РПЛ

ЦСКА проиграл дома второй раз на этой неделе: в четверг уступил каталонскому «Эспаньолу» 0:2, в воскресенье – «Ростову» 1:3. Болельщики во втором тайме матча с ростовчанами впервые за всё время не выдержали и начали скандировать: «Гончаренко, дай им (нецензурное слово)». После игры настроение у «армейцев» было никакущее – Никола Влашич чуть ли не плакал от досады, остальные почти сразу ушли в подтрибунку, опустив головы. На Викторе Гончаренко тоже не было лица. Он даже не хотел идти получать приз «лучший тренер месяца» от РПЛ.
Во время флеш-интервью он коротко подвёл итог матча, а после ушёл, не позволив задать вопросов.
То же самое повторилось и на пресс-конференции.
«По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от «Эспаньола». Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперёд. На этом всё. Спасибо», — сказал главный тренер ЦСКА и ушёл.
***
И если Гончаренко сам не хотел отвечать на вопросы, то пресс-конференция Валерия Карпина получилась рекордно короткой по совершенно противоположной причине. Из зала прозвучал всего один вопрос – почему не играли Рагнар Сигурдссон и Роман Еремёнко.
— Я же говорил перед матчем: Сигурдссон и Ерёменко заболели, — сказал Карпин. — Рагнар вчера, Роман сегодня – у него температура 38.
Руку в зале никто не поднял (может, просто не среагировал), после чего Карпин спросил у зала:
— Всё? – Пару секунд спустя добавил: Спасибо.
И ушёл.
P.S. Коллеги рассказали, что, проходя через микст-зону, Валерий Георгиевич возмутился: «Почему не играли Сигурдссон и Ерёменко — всё, что им интересно».
- 6 октября 2019
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