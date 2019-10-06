ЦСКА, что с тобой не так? «Армейцы» еле избежали очередного разгрома

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В нынешнем сезоне РПЛ сложилась ситуация, в которой пять команд далеко оторвались от остальных. ЦСКА перед 12-м туром находился на первой строчке, но в случае победы над «армейцами» «Ростов» догонял бы «Локомотив» и «Зенит», а бывший лидер откатывался на 4-5-е места. Такая вот плотность.

РПЛ. Турнирная таблица

Еврокубки

У «Ростова» было больше времени на отдых и подготовку к матчу. ЦСКА в середине недели играл в еврокубках и проиграл во второй раз подряд. Без особых вариантов. Это не могло не сказаться на физическом и психологическом состоянии игроков. Год назад два раза обыграли «Реал», а теперь — позор в Болгарии и без шансов дома с «Эспаньолом».

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Любопытные факты

— В этом сезоне «Ростов» уже играл в Москве — выиграл у «Локомотива» 2:1.

— ЦСКА выиграл последние 5 матчей в РПЛ. У «Ростова» на том же отрезке 4 победы и 1 поражение.

— В прошлом сезоне ЦСКА за два матча не смог забить ни одного мяча в ворота «Ростова».

Составы

У «Ростова» не попал в заявку Роман Ерёменко — он заболел перед матчем. Виктор Гончаренко оставил в запасе Хёрдура Магнуссона, в основе вышли Дивеев, Шарлия и Гогуа.

«Ростов»

Это в прошлом сезоне «Ростов» играл от соперника, строго сзади, на контратаках. В этом сезоне команда Карпина играет от себя и играет очень хорошо. Вот и матч с ЦСКА ростовчане начали очень активно и оперативно создали отличный момент и забили гол. Сначала Акинфеев вытащил непростой удар Попова, затем подача Норманна от угла поля нашла в центре штрафной ЦСКА свободного Байрамяна, который в падении с лёта пробил точно в угол ворот.

«Ростов» отошёл назад, отдал ЦСКА мяч и внимательно смотрел, что ему предложит соперник. «Армейцы» ничего предложить не смогли. Долгие розыгрыши мяча в позиционном нападении, много брака в передачах — опасности ноль. Фёдор Чалов вообще не получал мяч.

Теперь понятно, почему в сборной Дзюба? А Чалов пусть доказывает Минувшая еврокубковая неделя – ещё одно подтверждение.

На 44-й минуте ростовчане провели быструю атаку, Шомуродов низом покатил мяч к штрафной на Байрамяна, который ударом с левой ноги забил второй гол в матче.

Лукас Сантос

Он вышел в перерыве вместо Гогуа, и ЦСКА перестроил игру. В смысле, поменял схему. Бразильца на поле было не видно вообще.

«Ростов»

Казалось бы, во втором тайме ЦСКА должен начать давить со страшной силой. Но «Ростов» оборонялся почти идеально и лихо бежал в контратаки, когда соперник раскрывался. А раскрывался он часто.

На 53-й минуте чистый выход один на один не реализовал Шомуродов — Акинфеев в прыжке вытащил мяч.

На 55-й минуте провал обороны хозяев позволил Байрамяну пробить из пределов штрафной — Акинфеев снова спас.

На 61-й минуте Байрамян передачей низом легко разрезал оборону ЦСКА, Шомуродов принял мяч в штрафной и изящно перебросил вратаря — 0:3. И всё по делу.

Шомуродов

Для Шомуродова этот гол стал 10-м в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах. Столько же на счету лидера бомбардирской гонки РПЛ Соболева.

Не разгром

На 2-й добавленной минуте Чалов принял мяч в штрафной спиной к воротам, Чистяков прихватил Фёдора — это пенальти! Влашич пробил чётко — 1:3.