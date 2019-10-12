«Торпедо» добиралось на «Открытие Арену» на такси. И выдало потрясающий матч!

Пока идёт перерыв на матчи сборных, а основная команда «Спартака» ждёт назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера, руководство красно-белых решило задействовать основной стадион для матча ФНЛ. Это решение не было удивительным, потому что афиша располагала. Вторая команда «Спартака» играла с лидером ФНЛ – «Торпедо» Сергея Игнашевича. Исторически это один из самых знаковых матчей нашего футбола. Фанаты называют этот матч дружеским дерби, потому что отношения между болельщиками очень хорошие. Пресс-служба «Спартака» тоже не забыла про историю противостояния и креативно подошла к матчу.

«Только «Торпедо» и «Спартак»

В дождливую субботу на матч ФНЛ пришло около 6 тысяч зрителей. Фанатские трибуны за воротами были почти заполнены болельщиками обеих команд, однако визуально казалось, что болельщиков «Торпедо» гораздо больше. Сразу стало ясно, что игра будет протекать в очень душевной обстановке. К примеру, фанаты «Спартака» заряжали: «Только Торпедо», а тут же в ответ фанаты «Торпедо» скандировали — «и Спартак».

Весь матч фанаты обеих команд единодушно кричали заряды в адрес соперников — досталось и «Динамо», и ЦСКА, и «Локомотиву». Во втором тайме красно-белая трибуна зажгла фонарики на телефонах и в один голос затянула «Лучший город земли» Муслима Магомаева. Несмотря на то, что играли команды из ФНЛ, атмосфера ничуть не уступала той, что обычно царит в Премьер-Лиге. В конце матча и «Спартак-2», и «Торпедо» всей командой пошли к своим фанатам.

Что касается игры, то зрители точно не пожалели, что пришли на матч. С самого начала «Торпедо» взяло инициативу в свои руки и имело несколько перспективных подходов к воротам. Особенно у гостей выделялся Рязанцев, который вёл всю игру команды. Но, несмотря на преимущество гостей, первым забил «Спартак». Александр Руденко, проведший 100 матч за «Спартак-2», воспользовался ошибкой защитников и реализовал выход один на один. При этом счёте команды ушли на перерыв. С самого начала второго тайма «Торпедо» ещё сильнее взвинтило темп и логично забило. Самошников здорово приложился с линии штрафной, и мяч от штанги залетел в ворота. Казалось, что теперь «Торпедо» понесётся добивать соперника, но этого не случилось, а через 15 минут полузащитник «Спартака» Володкин пальнул из-за пределов штрафной и попал. На стадионе все подумали, что грядёт сенсация, но через три минуты того же Самошникова свалили в штрафной площади, а Лебеденко уверенно реализовал пенальти. На 85 минуте Максим Максимов, вышедший на замену, принёс «Торпедо» победу, забив в пустые ворота головой после подачи с фланга.

По итогу все остались в плюсе: фанаты в дружеской и комфортной атмосфере посмотрели классный матч, молодые игроки «Спартака» почти сотворили сенсацию против лидера ФНЛ и могут гордиться собой, а «Торпедо» Игнашевича продолжает уверенно лидировать.

«Торпедо» не остановить. Оно не движется, а летит навстречу РПЛ Репортаж с Восточной улицы, где сражались два лидера ФНЛ – «Торпедо» и «Химки».

«Торпедо — лидер по праву»

После матча главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов, знакомый с «Торпедо» не понаслышке, высоко оценил игру противников.

– Хочу поблагодарить наше руководство, которое дало провести этот матч на стадионе «Открытие Арена», и поблагодарить болельщиков. Атмосфера была футбольной, думаю, игра им понравилась. Обидно, третью игру мы ведём 2:1 и не можем довести игру до победы. «Торпедо» — лидер по праву, закономерно на первом месте таблицы.

Где-то нам не хватало силёнок. Надо было во втором тайме больше контролировать мяч. Хотя матч мог легко закончить ничьей. Замены? Тяжело сказать, что было бы, если бы мы сделали их пораньше. Не было уверенности, что люди выйдут и усилят игру. Пока явного усиления у нас на скамейке нет. Нам не хватило контригры, мы подсели. Приятно сыграть против «Торпедо», не чужого для меня клуба. Приятно встретиться со многими людьми оттуда, у нас хорошие отношения. А что касается самой игры, то особой подоплёки в спортивной части не было.



Солтмурад Бакаев, чуть не забивший гол в этой встрече, тоже посчитал поражение довольно обидным.



— В первую очередь хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли на такой матч, и за ту атмосферу, которая царила на стадионе. А так же спасибо нашему клубу «Спартак» за то, что позволил нам сыграть на потрясающем стадионе. Насчёт моей возможности забить — обыграл, но, может, в последний момент не хватило хладнокровности. Будем работать. Поражение обидное, два раза выходить вперёд и не удержать счёт. Приносим свои извинения за такой результат, обидно. Пацаны бились, все выложились на 100 процентов.

«Форс-мажор не должен был на нас повлиять»

На пресс-конференции выяснилась ещё одна необычная деталь. После вопроса журналиста о том, не повлиял ли на команду инцидент, произошедший с «Торпедо» по пути на стадион, оказалось, что автобус сломался. На матч футболисты добирались практически своим ходом и приехали на стадион не за полтора часа, как обычно, а за час. Однако главный тренер Николай Савичев заверил, что на игроках это никак не сказалось.

– Интригующий матч. Нельзя сказать, что мы любители такой игры. Сами ошибались, сами исправляли ошибки. Хорошо, что исправили. Парни молодцы, волевая победа, три очка в кармане. Ребята проявили необходимые качества, чтобы сломать игру и направить в то русло, в которое мы заслуживаем. По дороге у нас был форс-мажор, но он не должен повлиять. Когда команда выходит на футбольное поле, все забывается.



Футболистам «Торпедо» пришлось воспользоваться не только такси, но и каршерингом. За рулем одной из машин был защитник Сергей Шустиков, который после матча поделился впечатлениями с журналистами.



–Так вышло, что автобус не приехал. Мы увидели две машины каршеринга, решили, что сядем на них и вызовем такси для остальных ребят. Я был за рулём одной машины, со мной были Кеняйкин, Калугин, полная машина, в общем. Особенная ответственность? Да нет, я же не первый раз за руль сел, — улыбнулся Сергей. – Что касается игры, то «Спартак» — очень хорошая команда, которая очень классно обращается с мячом и индивидуально, и хорошо играет стеночками. Ещё, конечно, плюс, что играли на «Открытие-Арене», дополнительные эмоции. Поскольку болельщики дружат, неплохую перекличку между собой вели. Поэтому матч получился хороший, праздничный, в семейной обстановке. Хорошо, что в конце мы смогли дожать и выиграть.



Будем надеяться, что на следующие матчи «Торпедо» своими силами добираться не придётся, и дорога обойдётся без происшествий.