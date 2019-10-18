Гаскойн поцеловал полную женщину взасос. Хотел повысить её самооценку

С бывшего полузащитника сборной Англии Пола Гаскойна снято обвинение о сексуальном домогательстве. Суд длился чуть больше года. В итоге судьи не выявили ничего криминального в действиях Гаскойна, который накинулся с поцелуем на случайную пассажирку. Но особенно фееричным вышло объяснение самого Пола. О нём ниже.

Из-за чего всё началось?

В августе 2018 года экс-футболист находился в поезде вместе со своими племянниками. К нему начали подходить люди для того, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Затем Гаскойн услышал, что какой-то мужчина сказал ему об одной из пассажирок: «Зачем вам фото с ней? Она же толстая и некрасивая». Услышав такое оскорбление в адрес женщины, он сразу сел к ней, чтобы успокоить, сказав, что она красивая. После же, Гаскойн насильно поцеловал женщину, позднее назвав это просто лёгким поцелуем. А на суде оправдал свой поступок тем, что раньше у него самого был лишний вес.

Очевидцы утверждали, что всё было не так, как описал Пол. Якобы экс-футболист был пьян и дебоширил в вагоне. Затем попытался сесть на эту женщину, взял её лицо в свои руки и насильно поцеловал. Гаскойн же отрицает своё алкогольное опьянение, объясняя всё тем, что в тот момент ему попросту нельзя было пить алкоголь из-за болезни. Роберт Муди — представитель британской транспортной полиции — утверждал, что, когда приехал арестовывать Пола, тот мирно пил пиво в отеле.

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Вердикт

Суд оправдал Пола Гаскойна. Сразу после заседания он заплакал от счастья, поблагодарив судей. Питер Армстронг, один из представителей судебной комиссии, огласил решение о снятии всех обвинений. Кроме того, Гаскойн может вернуть себе деньги, которые были потрачены на разбирательства.

Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Но доказать судьям, что Пол не был пьян не удалось ни ему, ни адвокату. Прокурор Уильям Мусли заявил, что Пол находился в нетрезвом состоянии. Выходит, он лгал суду. Менеджер футболиста заявила, что главное в этой истории то, что он не домогался к той женщине. По её словам, Пол Гаскойн лишь хотел придать ей уверенности. Также на суде присяжным показали ряд фотографий, на которых экс-футболист целовал многих болельщиц, даже принцессу Диану. По-видимому, это было для него абсолютной обыденностью. Но было ли это обыденностью для той женщины?