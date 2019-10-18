Гаскойн поцеловал полную женщину взасос. Хотел повысить её самооценку

С бывшего полузащитника сборной Англии Пола Гаскойна снято обвинение о сексуальном домогательстве. Суд длился чуть больше года. В итоге судьи не выявили ничего криминального в действиях Гаскойна, который накинулся с поцелуем на случайную пассажирку. Но особенно фееричным вышло объяснение самого Пола. О нём ниже.
Из-за чего всё началось?
В августе 2018 года экс-футболист находился в поезде вместе со своими племянниками. К нему начали подходить люди для того, чтобы сфотографироваться и взять автограф. Затем Гаскойн услышал, что какой-то мужчина сказал ему об одной из пассажирок: «Зачем вам фото с ней? Она же толстая и некрасивая». Услышав такое оскорбление в адрес женщины, он сразу сел к ней, чтобы успокоить, сказав, что она красивая. После же, Гаскойн насильно поцеловал женщину, позднее назвав это просто лёгким поцелуем. А на суде оправдал свой поступок тем, что раньше у него самого был лишний вес.
Очевидцы утверждали, что всё было не так, как описал Пол. Якобы экс-футболист был пьян и дебоширил в вагоне. Затем попытался сесть на эту женщину, взял её лицо в свои руки и насильно поцеловал. Гаскойн же отрицает своё алкогольное опьянение, объясняя всё тем, что в тот момент ему попросту нельзя было пить алкоголь из-за болезни. Роберт Муди — представитель британской транспортной полиции — утверждал, что, когда приехал арестовывать Пола, тот мирно пил пиво в отеле.
Вердикт
Суд оправдал Пола Гаскойна. Сразу после заседания он заплакал от счастья, поблагодарив судей. Питер Армстронг, один из представителей судебной комиссии, огласил решение о снятии всех обвинений. Кроме того, Гаскойн может вернуть себе деньги, которые были потрачены на разбирательства.
Но доказать судьям, что Пол не был пьян не удалось ни ему, ни адвокату. Прокурор Уильям Мусли заявил, что Пол находился в нетрезвом состоянии. Выходит, он лгал суду. Менеджер футболиста заявила, что главное в этой истории то, что он не домогался к той женщине. По её словам, Пол Гаскойн лишь хотел придать ей уверенности. Также на суде присяжным показали ряд фотографий, на которых экс-футболист целовал многих болельщиц, даже принцессу Диану. По-видимому, это было для него абсолютной обыденностью. Но было ли это обыденностью для той женщины?
- 18 октября 2019
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