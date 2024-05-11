Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Балтикой» в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Встреча состоится в Калининграде во вторник, 14 мая. Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«Балтика» сейчас хорошо, плюс они играют дома, куда придут болельщики. Прошла игра, у нас есть два дня, чтобы подготовиться, посмотреть, как играет «Балтика», и разобрать их сильные и слабые стороны. Потом будем смотреть, кто сильнее», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:0, а «Балтика» победила «Ростов» — 1:0.