«Тоттенхэм» одержал волевую победу в матче с «Бёрнли», который покинул АПЛ

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:1.
В составе «Бёрнли» счёт открыл Якоб Бруун Ларсен. За «Тоттенхэм» забили Педро Порро и Микки ван де Вен.
«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 36 матчей. «Бёрнли» находится на 19-й строчке, заработав 24 очка. Таким образом, команда лишилась шансов на спасение и вылетела в Чемпионшип. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (85).
В параллельных матчах «Брентфорд» победил «Борнмут» (2:1), а «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1).
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