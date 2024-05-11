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Тоттенхэм — Бёрнли, результат матча 11 мая 2024, счёт 2:1, АПЛ 2023-2024

«Тоттенхэм» одержал волевую победу в матче с «Бёрнли», который покинул АПЛ
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Бруун Ларсен – 25'     1:1 Порро – 32'     2:1 ван де Вен – 82'    

В составе «Бёрнли» счёт открыл Якоб Бруун Ларсен. За «Тоттенхэм» забили Педро Порро и Микки ван де Вен.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 36 матчей. «Бёрнли» находится на 19-й строчке, заработав 24 очка. Таким образом, команда лишилась шансов на спасение и вылетела в Чемпионшип. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (85).

В параллельных матчах «Брентфорд» победил «Борнмут» (2:1), а «Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1).

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Мбемо – 86'     1:1 Соланке – 89'     1:2 Висса – 90+5'    
Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Олисе – 26'     0:2 Матета – 28'     1:2 Кунья – 66'     1:3 Эзе – 73'    
Удаления: нет / Ахамада – 85'
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