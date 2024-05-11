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Арбитр Федотов объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Арбитр Федотов объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча продолжается в эти минуты. ЦСКА выигрывает со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Намерения наступить у игрока «Зенита» не было. Наступ сам по себе есть – на мысок бутсы. Иванов посчитал, что это фол по неосторожности. Правильное решение – пенальти в ворота «Зенита», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 27 матчей. ЦСКА располагается на девятой строчке, заработав 39 очков. Ранее команды встречались в матче Фонбет Кубка России и сыграли вничью — 1:1.

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