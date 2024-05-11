Арбитр Федотов объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча продолжается в эти минуты. ЦСКА выигрывает со счётом 1:0.

«Намерения наступить у игрока «Зенита» не было. Наступ сам по себе есть – на мысок бутсы. Иванов посчитал, что это фол по неосторожности. Правильное решение – пенальти в ворота «Зенита», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 27 матчей. ЦСКА располагается на девятой строчке, заработав 39 очков. Ранее команды встречались в матче Фонбет Кубка России и сыграли вничью — 1:1.