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Малком стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля»

Малком стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля»
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Сегодня, 11 мая, «Аль-Хиляль» обыграл дома «Аль-Хазм» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии и за три тура до конца чемпионата гарантировал себе золотые медали.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 31-й тур
11 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Митрович – 15'     1:1 Селемани – 34'     2:1 Аль-Джуваид – 39'     3:1 Митрович – 45+3'     4:1 Милинкович-Савич – 45+6'    

Отметим, что свой первый титул в ближневосточной стране в составе команды из Эр-Рияда выиграл экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком. В сегодняшней игре бразилец провёл на поле 87 минут и не отметился результативными действиями.

Таким образом, за три тура до конца первенства «Аль-Хиляль» набрал 89 очков и на 12 баллов опережает «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Тем не менее, у легендарного португальца ещё будет шанс отобрать у «Аль-Хиляля» один из титулов в этом сезоне — 31 мая эти команды сойдутся в финале Кубка Саудовской Аравии.

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