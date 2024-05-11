Малком стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля»

Сегодня, 11 мая, «Аль-Хиляль» обыграл дома «Аль-Хазм» (4:1) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии и за три тура до конца чемпионата гарантировал себе золотые медали.
Отметим, что свой первый титул в ближневосточной стране в составе команды из Эр-Рияда выиграл экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком. В сегодняшней игре бразилец провёл на поле 87 минут и не отметился результативными действиями.
Таким образом, за три тура до конца первенства «Аль-Хиляль» набрал 89 очков и на 12 баллов опережает «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Тем не менее, у легендарного португальца ещё будет шанс отобрать у «Аль-Хиляля» один из титулов в этом сезоне — 31 мая эти команды сойдутся в финале Кубка Саудовской Аравии.
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- 11 мая 2024
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