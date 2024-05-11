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«Зенит» — ЦСКА: Чалов вывел армейцев вперёд ударом с пенальти

«Зенит» — ЦСКА: Чалов вывел армейцев вперёд ударом с пенальти
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В эти минуты в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» принимает столичный ЦСКА. ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

На 58-й минуте встречи гости вышли вперёд после того, как форвард армейцев Фёдор Чалов открыл счёт ударом с пенальти, назначенного за фол нападающего хозяев Маттео Кассьерры против защитника ЦСКА Ильи Агапова. Перед назначением арбитр пошёл смотреть VAR, после чего принял решение в пользу команды Владимира Федотова.

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. Армейцы занимают девятую строчку с 39 очками.

В матче первого круга, который прошёл 3 сентября в Москве, команды не смогли выявить победителя (1:1).

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