«Зенит» — ЦСКА: Чалов вывел армейцев вперёд ударом с пенальти

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В эти минуты в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» принимает столичный ЦСКА. ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте встречи гости вышли вперёд после того, как форвард армейцев Фёдор Чалов открыл счёт ударом с пенальти, назначенного за фол нападающего хозяев Маттео Кассьерры против защитника ЦСКА Ильи Агапова. Перед назначением арбитр пошёл смотреть VAR, после чего принял решение в пользу команды Владимира Федотова.

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. Армейцы занимают девятую строчку с 39 очками.

В матче первого круга, который прошёл 3 сентября в Москве, команды не смогли выявить победителя (1:1).