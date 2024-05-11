Кастаньо: Галицкий хотел достичь чемпионства. Кто будет доволен после стольких поражений?

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, есть ли недовольство у владельца команды Сергея Галицкого после неудачных матчей южан в Российской Премьер-Лиге. Краснодарцы не побеждают на протяжении трёх подряд игр.

«Президент всегда хотел добиться чемпионства и всегда отдавал нам позитивную энергию.

Не знаю, есть ли недовольство командой в руководстве. Но кто будет доволен после стольких поражений подряд?» — передаёт слова Кастаньо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.