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Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
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Спартак обыграл Краснодар, предложена кандидатура Михаила Дегтярёва на должность министра спорта РФ

«Спартак» обыграл «Краснодар», Дегтярёв выдвинут на пост министра спорта. Главное к вечеру
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«Спартак» обыграл «Краснодар» в РПЛ, прошли матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, кандидатура Михаила Дегтярёва предложена на должность министра спорта РФ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 мая.

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