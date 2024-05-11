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«Спартак» обыграл «Краснодар», Дегтярёв выдвинут на пост министра спорта. Главное к вечеру

«Спартак» обыграл «Краснодар» в РПЛ, прошли матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, кандидатура Михаила Дегтярёва предложена на должность министра спорта РФ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 мая.

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