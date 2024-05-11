«Спартак» обыграл «Краснодар», Дегтярёв выдвинут на пост министра спорта. Главное к вечеру

«Спартак» обыграл «Краснодар» в РПЛ, прошли матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, кандидатура Михаила Дегтярёва предложена на должность министра спорта РФ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 11 мая.
Футбол
«Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ
Дубль Гвардиола помог «Манчестер Сити» разгромить «Фулхэм» в матче 37-го тура АПЛ
«Спартак» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в домашнем матче РПЛ
Хоккей
Сборная Казахстана победила команду Франции на старте чемпионата мира — 2024
Дубль Коннора Бедарда помог сборной Канады победить команду Великобритании на ЧМ-2024
Теннис
Рафаэль Надаль крупно проиграл Хуберту Хуркачу во втором круге «Мастерса» в Риме
Японка Осака обыграла Касаткину в двух сетах и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме
Медведев в двух сетах обыграл Дрэйпера и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Бокс/ММА
«Это фейк». Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг сообщения о долгах спортсмена
Александр Шлеменко победил Куата Хамитова единогласным решением судей
Баскетбол
«Динамо» Владивосток перехватило лидерство у «Химок» в финальной серии Суперлиги
«Локомотив-Кубань» в концовке переиграл УНИКС и перехватил лидерство в серии
Авто
Хорхе Мартин выиграл квалификацию Гран-при Франции MotoGP. Баньяя — 2-й, Виньялес — 3-й
Волейбол
«Белогорье» продлило контракт с капитаном команды Павлом Тетюхиным
Другие
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выдвинул Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта