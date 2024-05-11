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Зобнин ярко праздновал победный гол, Черников запрыгнул на Умярова. Фото победы «Спартака»

Зобнин ярко праздновал победный гол, Черников запрыгнул на Умярова. Фото победы «Спартака»
ФК «Спартак»
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11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об атмосфере в команде, а также о работе с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.

«Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.

Я в «Спартаке» очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат. У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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